Des nouvelles rassurantes de Zephyr, la chienne découverte dans un état critique au milieu d'un champ de citrouilles

Affaiblie, sous-alimentée et incapable de lever la tête, Zephyr était abandonnée à son triste sort dans un champ de citrouilles. Secourue par une association locale, cette chienne a suscité une mobilisation rapide, grâce à laquelle son état commence doucement à s’améliorer.

Nous vous parlions déjà de Zephyr dans un précédent article publié le mardi 30 septembre, après sa découverte dans un champ de citrouilles près de Nebraska City, dans le Nebraska (Etats-Unis). Cette jeune croisée Labrador Retriever au pelage noir était dans un état préoccupant, trop faible pour bouger ou même lever la tête.

Prise en charge par la Capital Humane Society, association de protection animale basée à Lincoln, elle avait été emmenée aux urgences vétérinaires. Mise sous perfusion, réhydratée, nourrie et soignée, elle était épuisée, mais entre de bonnes mains.



Âgée approximativement de 9 mois, Zephyr ne pesait que 5,5 kilogrammes, alors son poids aurait dû se situer entre 16 et 18 kilogrammes.

L’appel aux dons lancé par la Capital Humane Society pour financer sa prise en charge médicale a été entendu. Les contributions ont afflué, tout comme les messages de soutien. Le sort de la chienne a, en effet, suscité un élan de solidarité au sein de la communauté locale.

“Elle va mieux, mais il lui reste encore beaucoup de chemin à parcourir, déclarait alors Matt Madcharo, directeur exécutif de l’association. Les dons et le soutien sont incroyables.”

Le mercredi 1er octobre, la Capital Humane Society a donné des nouvelles de sa petite protégée sur sa page Facebook, rapportait KLKN-TV .

Engagée doucement mais sûrement sur la voie de la guérison

On apprend, via ce post, que l’état de santé de Zephyr a connu des améliorations mineures, mais encourageantes. Elle a repris 1,8 kilogramme depuis son arrivée et devient un peu plus active, même si elle est encore loin d’avoir récupéré toutes ses forces. “Elle montre plus d'enthousiasme et remue la queue, mais elle se fatigue toujours très vite”, peut-on effectivement y lire.

Si la jeune chienne ne peut pas se tenir debout sans aide, elle progresse un peu chaque jour. Ses bienfaiteurs lui font faire des exercices très légers pour l’aider à se renforcer. Elle reçoit énormément d’attention et d’amour de leur part.

Par ailleurs, d’autres examens sont nécessaires pour déterminer les soins à lui apporter dans les prochains jours. “Elle a subi des analyses de sang supplémentaires hier et, sur la base de ces résultats, nous effectuons des diagnostics pour écarter tout problème sous-jacent qui pourrait être à l’origine de son état ou y avoir contribué”, indique l’association à ce propos.