Trop faible pour lever la tête, une chienne abandonnée a été retrouvée dans un champ de citrouilles avant d’être sauvée in extremis

Abandonnée dans un champ et réduite à l’état de survie, une jeune chienne a vu son destin basculer grâce à l’intervention rapide d’âmes bienveillantes. Aujourd’hui, elle se bat pour reprendre des forces, entourée de soins et d’amour.

Le lundi 29 septembre, une vidéo poignante, mais rassurante était postée sur la page Facebook de la Capital Humane Society, une association de protection animale basée à Lincoln dans le Nebraska (Etats-Unis). On peut y voir une jeune chienne au pelage noir clairement épuisée, mise sous perfusion et recevant des caresses. Récemment secouru alors qu’il était dans un état critique, l’animal a été appelé Zephyr par ses bienfaiteurs.

“Zephyr va bien ce matin. Elle mange et s'hydrate bien. Elle est adorable et apprécie toute l'attention qu'on lui porte au refuge. Elle tient à vous remercier pour tout votre soutien et continue de se rétablir !” apprend-on dans cette publication.

La chienne revient de loin. 3 jours plus tôt, le vendredi 26 septembre, cette croisée Labrador Retriever avait été découverte dans un champ de citrouilles dans le comté d’Otoe, près de Nebraska City, d’après KLKN-TV . Elle était si faible qu’elle ne pouvait ni bouger, ni même lever la tête.

Il fallait agir vite pour espérer la sauver. Elle avait été emmenée en clinique vétérinaire, où la priorité était de réhydrater et nourrir ce corps meurtri pour lui redonner des forces. “Toutes les 2 heures, on propose de la nourriture, ce genre de choses. En prenant du poids, on peut retrouver plus de muscles et d'énergie”, explique Jake Bornschlegl, responsable médical à la Capital Humane Society.

“L’aider à se rétablir complètement et lui trouver un nouveau foyer”

“Elle pesait environ 5,5 kg à son arrivée, poursuit-il. Elle a environ 9 mois, d'après sa dentition. On peut estimer que son poids de forme se situerait entre 16 et 18 kg.”



Capital Humane Society / Facebook

L’association a lancé un appel aux dons pour financer ses soins. Un formidable élan de solidarité s’en est suivi. “Nous sommes très reconnaissants à tous ceux qui ont partagé son histoire, commenté la publication sur notre page Facebook et exprimé leur soutien, a déclaré Matt Madcharo, directeur exécutif de la Capital Humane Society. Elle va mieux, mais il lui reste encore beaucoup de chemin à parcourir. Les dons et le soutien sont incroyables.”

“L’objectif est de l’aider à se rétablir complètement et de lui trouver un nouveau foyer, auprès d’une famille aimante, attentive et qui veillera à ce qu’elle ne retombe jamais dans une telle situation”, conclut-il.