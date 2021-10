La bonne nouvelle apportée à un chiot en pleurs, délaissé dans un refuge

Ne comprenant pas pourquoi elle se trouvait dans un endroit qu’elle ne connaissait pas, entourée d’inconnus et sans sa famille, une jeune femelle Berger Allemand passait ses journées à pleurer. La pauvre chienne était, en plus, dans un refuge pratiquant l’euthanasie. Sa chance a fini par tourner…

Abandonner son chien est un acte indéfendable, tant il fait du mal à l’animal. Il l’est encore plus lorsqu’on le fait sans aucune raison valable. C’est précisément ce qu’avait vécu Sydney, comme le raconte Animal Channel.

Sydney était une jeune chienne Berger Allemand de 3 mois à l’époque. Ses propriétaires avaient décidé de se séparer d’elle sans aucune explication. Du jour au lendemain, le chiot s’était retrouvé sans les gens qu’il connaissait, qu’il aimait et sur lesquels il croyait pouvoir compter. Sydney avait atterri au refuge Carson Animal Shelter, en Californie.

La structure fait partie de celles qui pratiquent l’euthanasie lorsqu’elles ne parviennent pas à placer leurs pensionnaires. Trouver une famille était donc vital pour Sydney.

La chienne ne comprenait pas ce qui lui arrivait. Elle était dans un box, entendait les aboiements incessants des autres chiens et ne connaissait personne. Mais quand on venait vers elle, Sydney était toujours ravie d’avoir un peu d’attention, comme le montre la vidéo ci-dessous.

Saving Carson Shelter Dogs est entrée en scène

Chienne d’une douceur et d’une gentillesse remarquables, elle avait tout pour plaire. Son arrivée au Carson Animal Shelter restait une énigme. Heureusement, elle n’allait pas s’y éterniser.

L’organisation Saving Carson Shelter Dogs, qui trouve de nouveaux foyers pour les chiens de ce refuge afin de les sauver de l’euthanasie, a partagé l’histoire de Sydney. De nombreux internautes ont été touchés et, une semaine plus tard, c’était la délivrance pour le chiot. Sydney a, en effet, été adoptée. Elle a ainsi pu quitter le refuge et commencer sa nouvelle vie.

