Abandonné dans un refuge, ce Chihuahua au coeur brisé ne peut s'empêcher de pleurer avant de découvrir la bonne nouvelle (vidéo)

S’étant retrouvée du jour en lendemain sans famille et dans un endroit qu’elle ne connaissait pas du tout, une chienne ne comprenait pas ce qui lui arrivait et pleurait de détresse. Une association est intervenue pour lui trouver une solution.

Pour un chien qui avait un foyer et une famille, être soudain privé de ceux-ci est particulièrement déroutant. Le traumatisme est encore plus grand lorsqu’il se retrouve en un lieu qui lui est totalement étranger, peuplé de gens et d’animaux qu’il n’avait jamais rencontrés. Les bruits, l’environnement, les odeurs, l’incompréhension… Tout concourt à déstabiliser l’animal.

C’est précisément ce qu’a vécu une femelle Chihuahua âgée d’un an, comme le raconte Animal Channel. Elle était arrivée au refuge Carson à Gardena, en Californie. Totalement perdue, elle tremblait et pleurait sans cesse. Elle était d’autant plus malchanceuse que la structure d’accueil en question est de celles qui pratiquent l’euthanasie en cas de manque de place ou lorsqu’un animal est jugé non-adoptable.

En l’apprenant, l’équipe de l’association Saving Carson Shelter Dogs a immédiatement décidé d’agir. Elle a rendu visite à la chienne, puis a partagé une vidéo d’elle sur Facebook, ainsi que son histoire. L’organisation espérait ainsi attirer l’attention de potentiels adoptants.

Une famille aimante trouvée pour la chienne

Une femme répondant au nom de Tammi Blair a vu les publications et a aussitôt contacté une amie vivant dans le Missouri. Cette dernière était justement à la recherche d’un chien à adopter.

La dame a pu rencontrer la chienne et cela a été le coup de foudre ; elle l’a adoptée dans la foulée. Ainsi, elle lui a non seulement offert la vie de famille aimante qui lui manquait tant, mais elle l’a, en plus, sauvée de l’euthanasie.

Grâce à Saving Carson Shelter Dogs, ce sont de nombreux chiens qui, comme cette femelle Chihuahua, sont sauvés chaque année en étant adoptés, confiés en familles d’accueil ou transférés vers des refuges où les animaux ne sont pas euthanasiés.