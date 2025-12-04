L'unique survivante d'une portée de chiots enterrés s'accroche toujours à la vie malgré ses terribles lésions, le refuge donne de ses nouvelles

Victime d’actes d’une rare atrocité, la petite Athéna se bat aujourd’hui avec une force admirable. Soutenue par la SPA de Brioude et une famille d’accueil entièrement dévouée, la jeune chienne traverse des jours décisifs. Son état reste extrêmement fragile, mais chaque progrès, aussi infime soit-il, nourrit l’espoir de ceux qui refusent de baisser les bras.

Athéna continue de se battre pour rester en vie, alors qu’elle a subi des actes atroces auxquels le reste de sa portée n’a malheureusement pas survécu. La SPA de Brioude (43) a donné des nouvelles de l’état de santé de ce chiot le mercredi 3 décembre, plus de 2 semaines après sa découverte par 2 passants. Nous vous en parlions hier.



SPA de Brioude / Facebook

Celle-ci avait été faite non pas en Haute-Loire, mais dans le département voisin du Cantal, à Charmensac plus précisément. 6 chiots de 3 semaines avaient été enterrés vivants. Seuls Athéna et l’un de ses frères étaient encore en vie à ce moment-là. Malheureusement, celui-ci avait succombé après sa prise en charge.



SPA de Brioude / Facebook

L’examen des corps avait donné lieu à des révélations choquantes, comme la nuque brisée chez l’un d’eux. L’auteur avait manifestement l’intention de les achever, soulignait l’association de protection animale.

Les gendarmes de la brigade de Massiac a ouvert une enquête, et la SPA de Brioude a annoncé avoir porté plainte.

Hier, donc, cette dernière rendait compte de l’évolution de l’état de santé d’Athéna. Si la sévérité du diagnostic n’a pas été revue à la baisse, bien au contraire hélas, la petite boule de poils a le mérite de s’accrocher à la vie avec un courage exemplaire. La même détermination anime ceux qui sont mobilisés pour l’aider à remonter la pente.



SPA de Brioude / Facebook

Des dommages irrémédiables, mais “la petite se bat très fort”

“La petite grandit, se bat très fort et lutte contre les atrocités qu'elle a pu subir”, peut-on lire sur la page Facebook du refuge . Malheureusement, elle souffre de lésions “irrémédiables”, notamment une fracture au fémur qualifiée de “très grave”, et n’échappera probablement pas à l’amputation car un “cal osseux s’est formé”.

Il se peut également qu’Athéna perde la vue à cause d’un traumatisme crânien, mais les vétérinaires en sauront davantage à ce sujet dans les prochains jours. “Voilà le résultat de l'idiotie humaine, qui la marquera à tout jamais”, regrette l’association.

Une note positive, toutefois ; elle s’alimente correctement, ne prenant ses repas “que sur les genoux de sa maman d'accueil”. Athéna est entre de bonnes mains et tout est mis en œuvre pour qu’elle s’en sorte, amputée ou pas, aveugle ou voyante.

“Nous ferons le maximum et tout notre possible, pour elle, pour ses frères et sœurs partis trop tôt et pour leur rendre justice”, conclut la SPA de Brioude.