En mémoire à la chienne la plus ancienne du refuge, le personnel crée une fresque murale unique avec son portrait

Il y a des visages que l'on n'oublie pas tant ils nous ont marqués. Des bienfaiteurs ont même souhaité ancrer l'un d'eux dans la pierre pour ne jamais l'oublier. Il s'agit de celui d'une chienne qui a marqué l'histoire de leur refuge. Elle n'est plus de ce monde aujourd'hui, mais tous gardent un tendre souvenir de leurs moments passés ensemble.

Quand Lenora a posé les pâtes à la SPCA de Richmond (Virginie, États-Unis) pour la première fois, personne ne s’attendait à ce qu’elle finisse par devenir la résidente la plus ancienne du refuge. La femelle croisée Bouledogue et Staffordshire Terrier a marqué les esprits au chenil et, aujourd'hui, son visage est sur les murs de l’établissement.

Tabitha Treloar, membre de l’association, garde un doux souvenir de la chienne lorsqu’elle était au refuge. Elle se souvient notamment de sa forte complicité avec sa collègue, Jackie Laubacher : « Une ancienne employée qui était sa meilleure amie et sa plus grande supportrice », précisait-elle dans une interview rapportée par Yahoo Life .

Richmond SPCA / Facebook

Une chienne gâtée

Lenora est vite devenue la chouchoute du personnel. Les mois passaient et elle peinait à trouver sa famille pour la vie, alors les bienfaiteurs étaient aux petits soins avec elle. Elle bénéficiait de quelques privilèges, comme recevoir ses propres glaces au café local. Il s’agissait de son péché mignon et elle était connue pour cela dans l’établissement.

En 2018, les membres de l’organisme ont dû lui dire au revoir, car elle a rejoint une maison aimante dans laquelle elle a continué d’être bichonnée. La séparation a été difficile, mais personne ne l’a oubliée. Ses bienfaiteurs ont appris son décès 3 ans plus tard, soit en 2021. Ils ont cherché un moyen de lui rendre hommage et de marquer sa présence au refuge à tout jamais.

Pour cela, ils ont fait appel à 2 artistes, Matt Lively et Tim Harper, afin qu’ils réalisent une fresque murale avec son visage sur un mur extérieur du refuge. Les peintres ont réalisé une œuvre magnifique et ont ajouté un détail important dessus : un pot de la glace préférée du quadrupède. Lenora est représentée en train de déguster son goûter préféré, ce qui la représente parfaitement.

C’est une magnifique attention pour celle qui aura marqué les murs de la bâtisse.