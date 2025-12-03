Enterré vivant avec ses 5 frères et soeurs, un chiot se bat pour rester en vie et être l'unique témoin de cet acte inqualifiable
Un acte d’une cruauté inouïe a une nouvelle fois frappé la région Auvergne, plongeant associations et habitants dans la stupeur. Découverts par hasard par un duo de promeneurs, de tout jeunes chiots ont été retrouvés dans un état dramatique, victimes d’un abandon d’une violence extrême. Si la plupart n’ont pas survécu, une petite femelle se bat encore pour sa vie, soutenue par les bénévoles et soignants mobilisés autour d’elle. Tandis que l’émotion grandit, une enquête a été lancée pour retrouver l’auteur de ce geste abject.
“Nous sommes en 2025 et malheureusement nous assistons encore à ce genre de scènes”. Sur sa page Facebook, la SPA de Brioude (Haute-Loire) a exprimé son choc et son indignation après l’horrible découverte faite le 17 novembre par 2 promeneurs à Charmensac, dans le Cantal voisin. 6 chiots âgés de 3 semaines avaient, en effet, été enterrés vivants, rapportait L’Indépendant.
Malheureusement, 4 d’entre eux étaient déjà décédés. Les 2 autres, un mâle et une femelle, ont été emmenés aux urgences vétérinaires par les gendarmes de la brigade de Massiac, prévenue par les témoins.
Hélas, l’un des rescapés a ensuite perdu la vie à son tour à la clinique, malgré tous les efforts déployés pour le sauver. “Ses terribles blessures, notamment celle à la tête”, ainsi qu’une hypothermie sévère ont eu raison de son petit corps.
A lire aussi : Après avoir creusé un gros trou près de la clôture de son jardin, cette chienne rencontre enfin sa meilleure amie (vidéo)
La petite Athéna s’accroche courageusement à la vie
L’unique survivante a été appelée Athéna par ses bienfaiteurs. Elle a été confiée à une famille d’accueil et continue de recevoir des soins. Elle souffre d’une fracture du fémur. Elle n’est pas encore tout à fait sortie d’affaire, mais “plus le temps passe, moins ses jours sont en danger”, assure la SPA de Brioude.
Pour l’association de protection animale auvergnate, les intentions de l’auteur de cet acte de cruauté ne laissent pas l’ombre d’un doute. Il “a probablement dû essayer de les achever”, indique-t-elle, précisant que l’un des chiots avait la nuque brisée.
La SPA de Brioude ajoute avoir déposé plainte. La gendarmerie de Massiac a ouvert une enquête dans l’espoir d’identifier le responsable. Un appel à témoins a été lancé dans ce sens.
Par Kheireddine Ayari
Rédacteur web
Féru de sport et amoureux des chiens depuis sa tendre enfance, Kheireddine est arrivé dans la rédaction web en 2008 un peu par hasard, porté par son amour des mots. Ayant grandi aux côtés d’un Boxer nommé Ulysse et partagé 12 belles années de sa vie avec Kalash, croisée Berger Allemand, il est plus que ravi d’écrire sur le merveilleux univers des animaux de compagnie.
1 commentaire
Invité a écrit : 1 h
Voici un acte de pure de totale barbarie.
En 2025! En France ! Au secours!
Merde, même nos grands parents dans les années 50 anesthésiaient proprement avant d'agir.
C'est un fait révoltant. Intolérable.
J'aime Répondre Signaler