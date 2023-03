L’un des influenceurs bourreaux de Hope, le chiot maltraité et défiguré, répond de ses actes devant la justice

Il se fait appeler Rop sur les réseaux sociaux. Cet individu s’est présenté devant le juge en fin de semaine dernière pour des faits de maltraitance sur une jeune chienne qui avait été prise en charge par une association.

En novembre 2022, la petite American Staffordshire Terrier, âgée de 4 mois à l’époque, avait la tête gonflée et tuméfiée. Son corps était couvert de cicatrices et son état de maigreur en disait long sur le traitement que lui réservaient ses détenteurs.

Le rapport du vétérinaire l’ayant examinée faisait état de « plaies et des cicatrices de cigarettes et d’acide », ainsi que de « fractures du crâne, des mandibules, de la hanche, du genou, des doigts de ses pattes et des anciennes fractures sur les côtes et les pattes ».

La BAC (Brigade Anticriminalité) d’Argenteuil, dans le Val-d’Oise, en avait informé la Fondation Assistance aux Animaux qui était venue chercher la petite chienne, qui s’appelait alors Texas, au commissariat de police pour la faire soigner et la confier à une famille d’accueil.

Quelques jours plus tard, une pétition avait été lancée en ligne pour demander qu’une condamnation exemplaire soit prononcée à l’encontre du couple d’influenceurs suspecté d’avoir fait subir ces actes de cruauté à l’animal. Il s’agit de Rop et de Rocka FrenchRapQueen, qui l’avaient par ailleurs utilisée dans l’un de leurs vidéoclips.

Un an de prison requis, verdit le mois prochain

C’est donc le premier qui a comparu le vendredi 10 mars devant le tribunal correctionnel de Pontoise (95). Le prévenu a nié les faits de maltraitance dont il est accusé, tandis que son avocat a affirmé que la maladie auto-immune dont il est atteint « l’empêche de porter des coups », rapportait Midi Libre. Il a ajouté que l’affection dont souffre son client serait « incompatible avec une quelconque détention », toujours d’après le média régional.



Fondation Assistance aux Animaux / Facebook

Une peine d’un an de prison a été requise par la procureure de la République. Le jugement sera rendu le 7 avril, précisait la Fondation Assistance aux Animaux sur sa page Facebook. Cette dernière s’était constituée partie civile auprès de 10 autres associations.

La chienne, elle, se porte beaucoup mieux depuis son sauvetage. Rebaptisée Hope par ses bienfaiteurs, elle s’appelle désormais Hopie.