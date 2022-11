Chiot torturé : une pétition lancée pour demander une "condamnation exemplaire" du couple d'influenceurs

Le calvaire subi par Hope continue de faire réagir, et cela ne fait d’ailleurs que commencer. L’enquête n’en est qu’à ses débuts et de nombreuses voix s’élèvent, demandant à ce que les auteurs des actes abjects dont cette jeune chienne était victime soient sévèrement sanctionnés. Une pétition a été lancée dans ce sens.

« Pour une condamnation exemplaire de Rop et Rocka FrenchRapQueen, tortionnaires du chiot de 4 mois ». C’est ainsi qu’est intitulée la pétition lancée le lundi 29 novembre sur la plateforme MesOpinions en réaction au traitement horrible réservé à un chiot American Staffordshire Terrier femelle de 4 mois.

Plus de 37 000 personnes l’ont déjà signée à l’heure où nous écrivons ces lignes. Les signatures continuent d’affluer.



Rop et Rocka FrenchRapQueen, qui forment un couple de rappeurs et influenceurs, sont donc soupçonnés d’avoir commis des actes de cruauté sur la chienne en question. Celle-ci s’appelait Texas jusqu’à son sauvetage et sa prise en charge par la Fondation Assistance aux Animaux, qui avait été alertée par la BAC d’Argenteuil dans le Val-d’Oise. Elle répond désormais au nom de Hope.

Le visage tuméfié, le corps martyrisé (roué de coups, attaqué à l’acide et à la cigarette notamment) et cachectique, l’animal était dans un état des plus tristes. Il reçoit les soins nécessaires et toute l’attention dont il a besoin de la part des vétérinaires, de l’équipe de la Fondation Assistance aux Animaux et de la famille d’accueil à laquelle il a été confié.

« Un exemple épouvantable pour les jeunes »

La pétition est adressée à Danièle Churlet-Caillet, présidente du tribunal judiciaire de Pontoise, et à Pierre Sennes, procureur de la République (tribunal judiciaire de Pontoise). Son auteure, Carole Rossier, y exprime son « horreur devant les photos et le compte-rendu de la visite vétérinaire de ce pauvre petit chiot appartenant à ces 2 personnes malfaisantes que sont Rop et Rocka FrenchRapQueen », avant d’énumérer les lésions constatées lors de l’examen.

Elle souligne le fait que ces influenceurs « donnent un exemple épouvantable à toutes les jeunes personnes qui les suivent sur les réseaux sociaux » et appelle donc à une sanction à la mesure de ces sévices. « Qu'ils soient condamnés à de la prison ferme et non pas uniquement du sursis, la loi française parle de 3 ans, réclame Mme Rossier, qui souhaite également que la justice leur inflige « une amende justifiée pour tous ces actes de cruauté, étant donné que loi parle de 45 000€ pour ce type de maltraitance ».

L’indignation de Julien Courbet

Julien Courbet fait partie des nombreuses personnes s’étant exprimées publiquement sur cette sordide affaire. Connu pour son amour des animaux, l’animateur a posté un tweet où il dit se demander comment on peut en arriver à faire vivre un tel supplice à un chiot.

« Comment le cerveau peut-il donner cet ordre ? », s’interroge-t-il également. Le natif de Bordeaux qui propose, dans la foulée, de lancer « une campagne TV de sensibilisation et annonçant des peines lourdes ».