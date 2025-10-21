Abandonnée avec un ruban et une corde, une chienne en détresse est sauvée par 2 femmes en vacances

Alors qu’elles profitaient simplement d’un séjour en Californie, Lina et Allison ont vu leurs vacances prendre un tournant inattendu. Une rencontre touchante avec une chienne en danger a tout changé.

Habitant Broomfield dans le Colorado (Etats-Unis), Lina Robles et Allison Lopez-Bock s’étaient récemment rendues à San Francisco, en Californie, pour profiter de leurs vacances et assister à un concert. Elles étaient loin de se douter qu’elles étaient sur le point de faire une rencontre à la fois émouvante et déterminante.

Ce soir-là, elles rentraient justement du concert et s’apprêtaient à regagner l’appartement qu’elles louaient, quand une jeune chienne est venue vers eux. Au départ, elles ne connaissaient pas ses intentions. “Nous pensions que nous étions sur le point de nous faire mordre”, se souvient Lina Robles. Toutefois, lorsqu’elle s’est approchée, elles ont compris que c’était elle qui était en détresse et avait besoin d’aide.

La chienne au pelage noir avait, en effet, du ruban adhésif autour du visage et du museau, ainsi qu’une corde au cou. Elle gémissait, suppliant ces inconnues de mettre fin à son calvaire. “C'était horrible. J'étais choquée, consternée et aussi très inquiète pour elle”, confie Allison Lopez-Bock à CBS News .



CBS News

Elles ont retiré le ruban adhésif, puis l’ont emmenée dans leur logement pour lui donner de l’eau et de la nourriture. Le ventre plein et rassurée, elle s’est mise à les lécher pour leur signifier sa gratitude.

Le lendemain matin, elles l’ont déposée au refuge local, celui du San Francisco Animal Care & Control; puis ont pris l’avion pour rentrer au Colorado.

Les jours suivants, elles ne pouvaient s’empêcher de penser à cette chienne, âgée de 4 mois et demi et qu’elles ont appelée Brazen. Alors, lorsque le refuge les a contactées pour leur expliquer qu’il manquait de places et leur demander si Brazen les intéressait, elles ont répondu oui sans hésiter.

“Nous ne pouvons pas imaginer la vie autrement”

Les 2 jeunes femmes sont retournées en Californie pour l’adopter. “C'était incroyable. Son excitation était à son comble quand nous l'avons revue. Elle ne tenait pas en place, elle sautait partout autour de nous, raconte Allison Lopez-Bock. Elle était vraiment adorable, tellement câline.”

Brazen profite de sa nouvelle vie dans le Colorado. Elle a même récemment eu droit à sa première randonnée.

CBS News

“Maintenant que nous l'avons à nos côtés, nous ne pouvons pas imaginer la vie autrement” dit Lina Robles. Toutes les 2 espèrent que cette histoire incitera d’autres personnes à prendre soin des animaux en détresse et leur donner une chance.

“Si vous avez la possibilité et le temps de passer du temps avec des chiens, ou mieux encore, d'en accueillir, voire en adopter un, c'est probablement mon message le plus important”, conclut effectivement Lina Robles.