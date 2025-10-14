L’Italie franchit le pas et autorise la présence de chiens de plus de 10 kilos en cabine dans les avions

En Italie, les voyageurs des compagnies aériennes adhérentes ont désormais la chance de pouvoir emmener leur chien avec eux en cabine, et ce, peu importe la corpulence de l’animal. Une révolution dans l’univers du voyage en avion, puisque les boules de poils ne sont encore autorisées qu’en soute dans de nombreux pays.

C’est officiel : en Italie, les chiens de plus de 10 kilos sont dorénavant autorisés à voyager en cabine avec leur maître lors des trajets en avion ! De ce fait, ils pourront s’installer sur le siège à côté leur propriétaire et profiter d’un voyage beaucoup plus agréable que s’ils avaient été laissés en soute. Un changement de réglementation inédit dans le pays, dont ont déjà pu bénéficier 2 toutous au cours d’un vol reliant Milan Linate à Rome Fiumicino, rapportait Euro News .

Cela fait déjà plusieurs mois que l'Autorité italienne de l'aviation civile (Enac), a approuvé ces nouvelles directives sur le transport aérien. Cette réglementation a officiellement été mise à jour le 19 septembre dernier, mettant fin à l’obligation pour les chiens de voyager en soute, mais aussi d’être transportés dans une cage.

Le voyage en soute, sujet à controverses

Pour de nombreux propriétaires de chiens de plus de 10 kilos, prendre son animal en avion est un dilemme. La plupart des compagnies n’autorisent leur présence qu’en soute , mais les conditions de voyage sont généralement catastrophiques. À contre-cœur, beaucoup préfèrent alors laisser leur animal dans une pension ou le faire garder par une tierce personne.

Avec ses nouvelles règles, l’Italie révolutionne le transport des animaux dans les avions. Les décideurs sont parvenus à contenter les propriétaires de chiens, mais aussi les autres voyageurs qui pourraient trouver cette réglementation contraignante. En effet, ces derniers ont la possibilité de s’informer sur la présence d’un animal dans l’avion avant de voyager et si cela pose un problème, à cause d’allergies ou d’une peur par exemple, ils pourront être placés à une distance raisonnable du chien.

Une évolution des normes

Pour Pierluigi Di Palma, président de l’Enac, cette modification n’est pas simplement réglementaire et s’inscrit dans une dimension bien plus large : « Il s’agit d’un changement culturel avant d’être réglementaire. Un choix qui [...] respecte l’équilibre entre le bien-être de l’animal et la sécurité et le confort des passagers », assurait-il.

Selon lui, cette réglementation replace les chiens au rang de « membre de la famille à part entière », ce qu’ils sont pour de nombreuses personnes.