Abandonné à 1100 km du lieu de son adoption, un chien commence une nouvelle vie après un voyage en avion privé

Abandonné à un millier de kilomètres de son ancien foyer, un chien senior a pu être sauvé in extremis grâce à un formidable élan de solidarité. Transporté par avion à travers plusieurs Etats, ce toutou au passé trouble a retrouvé la chaleur de la Floride, ainsi que l’espoir d’un nouveau départ.

Le Piper M600 SLS qui venait d’atterrir a achevé le roulage et s’est immobilisé sur le tarmac. Dans la foulée, une fourgonnette de la SPCA Florida s’est approchée de l’appareil, prête à accueillir à son bord le passager très spécial qui venait d’effectuer un voyage de 1100 kilomètres. Baby Bear, chien de 10 ans, était ravi de descendre de l’avion après l’ouverture de sa caisse de transport. Tenu en laisse par une bénévole et remuant joyeusement la queue, il pouvait enfin se dégourdir les pattes en foulant à nouveau le sol de la Floride. Il était désormais prêt pour un nouveau départ après son abandon, rapportait Newsweek .

Le canidé senior avait été admis dans un refuge de Virginie-Occidentale quelques semaines plus tôt. A son arrivée, on l’avait passé au lecteur de puce d’identification. Le numéro de téléphone obtenu par ce biais était malheureusement injoignable. Constatant qu’il était passé par la SPCA Florida à Lakeland, cette dernière avait été contactée à son sujet.

“Nous savions qu'il fallait agir vite”

Baby Bear y avait, en effet, été adopté en 2022, avant de se retrouver livré à lui-même en Virginie-Occidentale. Personne ne sait comment il avait pu se retrouver si loin de chez lui, ni pourquoi il avait été abandonné.



SPCA Florida / Facebook

“Nous savions qu'il fallait agir vite, car, contrairement à la SPCA de Floride, ce refuge n'avait pas de politique de non-euthanasie. Le temps pressait”, indiquait le refuge sur sa page Facebook.

L’association a sollicité un couple de pilotes, qui ont tout de suite accepté de l’aider. “J'ai contacté nos sympathisants et amis des animaux, Mark et Donna, qui ont transporté près de 500 animaux pour nous au fil des ans”, explique, en effet, Randa Richter, directrice des programmes humanitaires et des médias publics chez la SPCA Florida.



SPCA Florida / Facebook

Le chien est donc de retour en Floride et a désormais tout le temps de se reposer, en attendant une nouvelle adoption.

A lire aussi : « Êtes-vous prêt à l’aider à affronter son passé ? », cette chienne n’ayant jamais connu l’amour d’une famille rêve d’être adoptée



SPCA Florida / Facebook