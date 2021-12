L'I-CAD révèle son classement 2021 des races de chiens et de chats les plus populaires chez les Français !

Photo d'illustration

Le Berger Australien et le Maine Coon sont toujours les races de chiens et de chats préférés des Français en 2021, d’après les chiffres que l’I-CAD vient de révéler. Elles ont fait l’objet du plus grand nombre d’inscriptions au LOF, au LOOF et au fichier national d’identification cette année, mais restent loin derrière les animaux croisés en terme de nombre de canidés et félins identifiés.

Les « tops 5 » de l’I-CAD n’ont pas connu de grand changement cette année par rapport aux classements de 2020. C’est l’une des principales informations à retenir des chiffres récemment publiés par l’organisme chargé de la gestion du fichier national d’identification des carnivores domestiques, rapportait La Nouvelle République le mercredi 15 décembre.

On apprend ainsi que du côté des chiens, le Berger Australien conserve la tête du classement en ce qui concerne les chiens LOF (Livre des origines français). S’agissant des chats, le Maine Coon est, lui aussi, toujours premier parmi les LOOF (Livre officiel des origines félines). Toutefois, les chiens et chats croisés identifiés restent bien plus nombreux. Ce sont des animaux soit nés de mélanges de races, soit sans pedigree.

Chez les chiens, le Berger Australien et les croisés Border Collie ont toujours la cote

Avec 16 606 chiens inscrits au LOF en 2021, le Berger Australien domine donc encore le classement, comme il le faisait l’année précédente. La race enregistre 266 inscriptions de plus.

Le top 5 reste inchangé par rapport à 2020 :

1. Berger Australien

2. Golden Retriever

3. Berger Belge

4. Staffordshire Bull Terrier

5. Berger Allemand

Le classement des chiens croisés a peu bougé, avec comme seul changement notable les canidés d’apparence Berger Belge qui prennent la 4e place à ceux d’apparence Jack Russell Terrier. Les croisés Border Collie sont toujours premiers avec 32 178 animaux identifiés en 2021 :

1. Croisé Border Collie

2. Croisé Chihuahua

3. Croisé Labrador Retriever

4. Croisé Berger Belge

5. Croisé Jack Russell Terrier

Du côté des chats, le Maine Coon et les félins d’apparence European Shorthair aux sommets

Si, chez les chats de race, la première place revient cette année aussi à l’imposant Maine Coon (19 132 animaux inscrits), le reste du podium n’est plus le même ; le Sacré de Birmanie et le Bengal se hissent, en effet, aux 2e et 3e places.

Le top 5 des chats LOOF en 2021 :

1. Maine Coon

2. Sacré de Birmanie

3. Bengal

4. Ragdoll

5. British Shorthair

Concernant les chats sans pedigree ou issus de croisements, ceux d’apparence European Shorthair (Européen) sont les plus nombreux à avoir été identifiés en 2021, avec 742 346 inscriptions au fichier géré par l’I-CAD :

1. D'apparence European Shorthair

2. Chat de gouttière

3. D'apparence Siamois

4. D'apparence Maine Coon

5. D'apparence Persan