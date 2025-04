Cette chienne de sauvetage a choisi son propriétaire pompier au cours d’un exercice amusant

Depuis plusieurs mois, Rudy Valencia, un pompier de Californie (États-Unis), a trouvé le meilleur binôme qui soit. Il s’agit de Topa, une chienne autrefois négligée. Les 2 se complètent tant dans leur travail que dans leur vie quotidienne. Leur amitié est absolument inspirante.

Rien ne prédestinait pourtant les amis à se rencontrer. Topa avait un propriétaire autrefois, mais ce dernier était négligent. Elle a été découverte enfermée dans une voiture sous un soleil de plomb. Un autre chien, qui se trouvait à ses côtés ce jour-là, a tristement perdu la vie. Heureusement, des passants ont pu alerter les autorités à temps pour sauver la chienne.

Mutual Rescue

Une rencontre évidente

Topa a été conduite dans un refuge, comme l’expliquait Berkeleyside. Sur place, le personnel avait du mal à canaliser son énergie débordante et cela rebutait les adoptants. Elle ne faisait pas l’unanimité auprès de ces derniers, mais comme tout le monde, la boule de poils avait sa place quelque part. Ce sont des recruteurs de chiens de sauvetage qui ont fini par lui offrir sa chance.

Topa était particulièrement dynamique et intéressée par les jouets. Ces qualités recherchées, une fois exploitées, deviennent de véritables atouts aux yeux des pompiers et autres sauveteurs. Topa a donc été formée à devenir chienne de recherche dans un centre canin et était prête à rejoindre une équipe quelque temps plus tard.

Pour lui trouver un maître-chien, ses collègues pompiers ont décidé de faire un jeu. Ils ont demandé à Rudy de se cacher. Topa et ses congénères ont reçu l’ordre de le retrouver : « Ils m'ont caché et m'ont dit que le chien qui me trouverait deviendrait mon partenaire », précisait l’homme. Il s’est mis dans un trou puis un instant plus tard, il a entendu Topa aboyer. Elle venait de le retrouver et leur amitié est née.

Depuis, ils ont travaillé ensemble pour sauver des vies et Rudy est reconnaissant d’avoir la chienne à ses côtés, car elle fait un travail remarquable. Elle est également de très bonne compagnie « Ça a redonné du plaisir au travail [...] c'est ma compagne, ma compagne de vie », confiait-il.