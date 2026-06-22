L'euthanasie de Curtis, chien accusé d'être responsable du décès d'Elisa Pilarski, est suspendue après l'appel interjeté par son compagnon

A la faveur de l’appel interjeté par le propriétaire de Curtis, la décision ordonnant son euthanasie est automatiquement suspendue, lui évitant pour l’heure une issue fatale. Le chien reste toutefois maintenu dans des conditions d’enfermement, dans l’attente de la suite de la procédure judiciaire.

Une semaine après le verdict rendu par le tribunal correctionnel de Soissons (Aisne), en vertu duquel Curtis devait être euthanasié, cette mesure a été suspendue car Christophe Ellul, propriétaire du chien et compagnon de la victime, a fait appel de sa condamnation pour homicide involontaire, rapportait franceinfo le vendredi 19 juin.

Alexandre Novion, avocat de l'homme de 51 ans, a effectivement expliqué que le fait que son client ait interjeté appel avait pour conséquence de suspendre la décision de justice à l'égard de Curtis.



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Le verdict avait été rendu le 11 juin dernier. Christophe Ellul, à qui on reprochait une forme de négligence liée au contrôle du canidé et à la situation ayant conduit au décès d'Elisa Pilarski en 2019, avait alors été condamné à 4 ans de prison avec sursis.

American Staffordshire Terrier d'après les documents officiels présentés par son propriétaire, Pitbull selon les expertises vétérinaires et judiciaires réalisées dans le cadre de l'enquête, Curtis vivait enfermé depuis l'incident dramatique.

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En mars dernier, après les réquisitions faites par la parquet et qui ont finalement été suivies par le tribunal, plusieurs pétitions avaient vu le jour dans l'espoir de sauver le chien. Parmi ces dernières figure celle lancée par le collectif « Grâce pour Curtis ». Parallèlement, l'association AVA - Agir pour la Vie Animale avait proposé de le prendre en charge et de lui assurer un encadrement spécialisé par des professionnels qualifiés.

« C’est à la fois une bonne et une mauvaise nouvelle »

AVA qui a d'ailleurs réagi à l'annonce de la suspension de l'euthanasie sur sa page Facebook : « C’est à la fois une bonne et une mauvaise nouvelle. Une bonne, car Curtis ne mourra pas tout de suite. Une mauvaise, car cette décision risque d’allonger indéfiniment l’enfermement de Curtis ».

L'association espère toujours obtenir le transfert du chien. « Nous ne perdons pas espoir et continuons de nous battre pour Curtis, peut-on lire sur ce post. Mais nous souhaitons le faire avec rigueur, discrétion et avec la tête froide. Ce drame a déchaîné les passions mais c’est lorsque l’on cède à ses seules émotions que l’on commet des erreurs ».