Récemment arrivé dans sa nouvelle famille, ce chien à 3 pattes profite pleinement de sa promenade bien installé dans un sac (vidéo)

Dans cette vidéo, Hendrix admire la vue depuis le dos de son propriétaire, et il semble adorer cette nouvelle vie faite de confort, d’aventures, et de beaucoup de tendresse. C’est par plaisir que ses propriétaires ont publié cette vidéo qui pourrait conquérir tous les amoureux des chiens. Le changement de vie est important pour ce grand chien dont la résilience est bouleversante.

Ce jour-là, la promenade d’Hendrix était pleine de douceur, contrastant radicalement avec sa vie d’avant, indique DogTime. Les propriétaires actuels du grand chien ont décidé d’offrir de la légèreté à celui qui en avait bien besoin. En effet, l’histoire de vie d’Hendrix est complexe, son handicap actuel en témoigne.

« Hendrix, le chien à 3 pattes »

Le compte Instagram dédié au chien, « @hendrixthetripawd » nous en apprend plus sur son quotidien. Le visionnage des vidéos les unes après les autres nous font réaliser à quel point le chien est cajolé par sa nouvelle famille qui a décidé de tout faire pour l’intégrer et lui redonner confiance en lui. L’utilisation de l’humour est un marqueur très fort de cette relation épanouie que la famille a réussi à fonder.

On saisit rapidement que le handicap du chien, le fait qu’il ne marcue que sur 3 pattes, n’est pas un frein au quotidien. Il sort, il s’amuse, fait du bateau et profite à fond.

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« 75% chien, 100% bon garçon »

Les internautes ont adoré la vidéo de la promenade au calme d’Hendrix. Leurs commentaires montrent l’attendrissement général : « Hendrix a l’air si mignon ! », écrit l’un, « Il a l’air si confortable », écrit l’autre.

Tous sont émus par l’attention qui est portée au chien de sauvetage qui a trouvé la famille idéale.

Comment se déplacer avec un chien touché par un handicap moteur ?

Partager le quotidien d’un chien limité dans ses mouvements est un défi pour les propriétaires, mais aussi une belle aventure qui amène à se réinventer. Voici nos conseils pour fluidifier vos déplacements :