Considéré comme auteur des morsures mortelles sur Elisa Pilarski, Curtis sera euthanasié après la décision rendue par le tribunal correctionnel de Soissons

Le tribunal correctionnel de Soissons a tranché ce jeudi 11 juin 2026 : Curtis, l’American Staffordshire Terrier impliqué dans le drame d’Elisa Pilarski, sera euthanasié. Son compagnon, Christophe Ellul, a été condamné à 4 ans de prison avec sursis pour homicide involontaire par négligence.

Les plus de 80 000 signatures récoltées via une pétition demandant la grâce pour Curtis n'auront pas suffi. Pas plus que la proposition formulée par AVA - Agir pour la Vie Animale de l'accueillir de manière sécurisée. Le chien, accusé d'avoir infligé les morsures ayant entraîné le décès d'Elisa Pilarski et de l'enfant qu'elle portait il y a près de 7 ans, n'échappera malheureusement pas à l'euthanasie.

Le verdict a été rendu ce jeudi 11 juin 2026 par le tribunal correctionnel de Soissons (Aisne), rapporte 20 Minutes . L'American Staffordshire Terrier, qui était enfermé dans une structure spécialisée depuis l'incident, devra être euthanasié, tandis que Christophe Ellul, le compagnon de la victime, a été condamné à 4 ans de prison avec sursis pour homicide involontaire.

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Le tribunal a retenu, à l'encontre de l'homme de 51 ans, une forme de négligence liée au contrôle du chien et à la situation ayant conduit à la mort d'Elisa Pilarski, d'après L'Est Républicain .

Rappel des faits

Le 16 novembre 2019, en forêt de Retz (Aisne), Elisa Pilarski, enceinte de plusieurs mois, avait été retrouvée morte après avoir été grièvement mordue par des chiens. Un peu plus tôt, la jeune femme de 29 ans avait contacté en urgence son compagnon, Christophe Ellul, affirmant être attaquée par des chiens. Curtis se trouvait avec elle au moment des faits.

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Très vite, 2 hypothèses s’étaient affrontées : celle d’une attaque par des chiens de chasse à courre présents dans la zone ce jour-là, et celle d’une implication de l'Amstaff du couple. Les analyses ADN et les expertises vétérinaires avaient fini par orienter l’enquête vers cette conclusion : seules des traces compatibles avec Curtis avaient été retrouvées sur le corps de la victime, tandis que les chiens de chasse étaient écartés comme responsables des morsures mortelles.

Au terme de l’instruction et des débats judiciaires, la thèse retenue a été celle d’une attaque mortelle imputée à Curtis, dans un contexte où la maîtrise de l’animal est mise en cause. Christophe Ellul a été poursuivi pour homicide involontaire par négligence, tandis que le chien a été jugé responsable des morsures ayant entraîné le décès d’Elisa Pilarski.