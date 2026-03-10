A 3 mois du verdict dans l'affaire Pilarski, une pétition pour sauver le chien Curtis de l'euthanasie récolte 35 000 signatures

6 ans après le décès d’Elisa Pilarski, Curtis, le chien présumé responsable des morsures fatales, pourrait être euthanasié à la demande du parquet. Alors que le verdict est attendu en juin, une pétition réunissant déjà près de 35 000 signatures plaide pour qu’il soit confié à une structure spécialisée plutôt que piqué.

La tragédie était survenue le 16 novembre 2019 en forêt de Retz, près de Soissons (Aisne). Elisa Pilarski, 29 ans et enceinte, était partie promener Curtis, le chien de son compagnon Christophe Ellul. Son corps sans vie avait été découvert par ce dernier, après avoir été alerté par la victime par téléphone tandis qu'elle se faisait attaquer.

Christophe Ellul était jugé le jeudi 5 mars 2026 pour l'homicide involontaire d'Elisa Pilarski, étant légalement propriétaire du Pitbull à qui l'enquête avait attribué les morsures fatales. Le prévenu avait tenté d'innocenter son chien à maintes reprises, mais en novembre 2020, un an après les faits, les résultats des tests ADN indiquaient que Curtis était le seul auteur desdites morsures.



AVA - Agir pour la Vie Animale / Facebook

6 années d'enfermement

Placé en chenil après l'incident, le quadrupède, qui avait 2 ans à l'époque, a ainsi passé 6 ans derrière les barreaux.

La procureur de Soissons ayant requis l'euthanasie de l'animal et alors que le verdict est prévu pour le 11 juin, une pétition a été lancée sur la plateforme Change.org dans le but de lui éviter un tel sort. Elle propose également une alternative qu'est le placement en structure d'accueil spécialisée, rapportait Franceinfo le lundi 9 mars.

C'est le collectif « Grâce pour Curtis » qui est à l'origine de cette pétition adressée à Madame Armelle Radiguet, présidente du tribunal correctionnel de Soissons. Pour lui, le chien a suffisamment payé, et « le condamner aujourd’hui à mort reviendrait à lui refuser toute possibilité de finir sa vie autrement que dans l’isolement… ou dans une salle d’euthanasie. »

« Compassion, discernement et responsabilité humaine »

L'association AVA - Agir pour la Vie Animale, basée à Cuy-Saint-Fiacre (76), propose de l'accueillir de manière sécurisée, en assurant son encadrement par des professionnels qualifiés.

Curtis bénéficie du soutien d'une autre association, Les Amis de Sam à Aix-en-Provence (13). Celle-ci est partie civile dans cette affaire et rappelle que comme tout être vivant, il « mérite compassion, discernement et responsabilité humaine. »

La pétition a récolté environ 35 000 signatures à ce jour.