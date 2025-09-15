Une famille perd ses chats sur une aire d’autoroute, puis reçoit un coup de fil 2 ans plus tard

Il y a quelques années, une famille a voyagé avec ses 2 chats d’un bout à l’autre de la France. Malheureusement, le trajet a tourné au drame quand les félins ont échappé à la vigilance de leurs maîtres sur une aire d’autoroute. Si l’un d’eux n’a jamais été retrouvé, les propriétaires ont pu panser une partie de leur douleur en apprenant que le second, Mimile, était toujours en vie.

Si l’identification d’un animal de compagnie est obligatoire en France, elle n’est toutefois pas toujours respectée par les familles. Celle de Mimile, un tabby gris, a compris l’importance de la puce électronique lorsque leur félin a disparu sur une aire d’autoroute en 2023, mais qu’il a pu rentrer chez lui 2 ans plus tard grâce au dispositif.

L’histoire de Mimile pourrait ressembler à un cauchemar pour de nombreux propriétaires d’animaux. Ses proches l’avaient embarqué en voiture pour un trajet reliant le sud-ouest et Saint-Dizier (52), comme le précisait Puissance Télévision .

K.B

Des félins introuvables

Au cours du chemin, la famille a fait une pause sur une aire d’autoroute. Mimile et son congénère, qui était avec elle à ce moment, en ont profité pour s’enfuir. Leurs propriétaires ont tenté de les récupérer, en vain. Au bout d’un certain temps, ils ont été contraints de reprendre la route, à contrecœur.

Dès leur arrivée chez eux, ils ont mobilisé les internautes pour retrouver leurs chats. De nombreux messages avec la photo des félins ont été postés et massivement partagés sur les réseaux sociaux. Parallèlement, la société responsable des puces électroniques pour animaux a été informée de la disparition du quadrupède.

Un appel inespéré

Malgré la mobilisation de tous, les chats n’ont pas été retrouvés. Des semaines sont passées, puis des mois sans nouvelles d’eux. Et, un jour, le téléphone de la famille a sonné. À l’autre bout du fil, un vétérinaire lui annonçait être en compagnie de Mimile, à Quillan (11). Le chat a été retrouvé sur une zone où d’autres félins étaient nourris par les bénévoles de l’association Les Chats libres.

La boule de poils a pu rejoindre sa maison après qu’un covoiturage solidaire a été organisé pour la rapatrier. 700 kilomètres plus loin et 2 ans plus tard, elle était de retour chez elle, auprès de sa famille aimante.