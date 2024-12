Nourri depuis 4 ans par le même homme, ce chien errant bouleverse son bienfaiteur en lui apportant un cadeau (vidéo)

Chaque jour dans les rues de nombreux pays, des centaines de chiens errants se battent pour survivre. C’est le cas du beau Arès, en Turquie, qui a longtemps vaqué d’échoppe en échoppe pour avoir de l’eau et quelques croquettes données par de bons samaritains. Mais depuis 2021, ce beau loulou n’a plus besoin d’aller bien loin…

Entre Arès et le vendeur turc Ceyhun Satir, c’est une belle histoire d’amour qui a vu le jour. Un matin, alors que l’homme ouvrait son magasin d'électroménager comme à son habitude, le toutou errant est venu passer sa tête par la porte d’entrée. Amoureux des animaux depuis toujours, Ceyhun s’est immédiatement dirigé vers le canidé pour lui donner de l’eau et une grosse gamelle de croquettes. Les jours suivants, le toutou, qui n’avait à l’époque pas de prénom, n’a cessé de revenir chercher du réconfort et de bons repas auprès du gentil vendeur. Dans un entretien accordé à The Dodo, ce dernier est revenu sur sa rencontre avec le chien des rues. “Je l’ai nommé Arès. Il vient toujours vers moi et je le nourris”, a-t-il affirmé avec tendresse.

© Ceyhun Satir

Un cadeau de remerciement

Si Ceyhun n’a pas encore eu l’opportunité d’adopter officiellement Arès, les deux complices passent tout de même toutes leurs journées ensemble. “Il va et vient dans le voisinage, mais il revient toujours vers moi”, explique l’homme. Il y a peu, Arès a même apporté un cadeau à son bienfaiteur. En passant sa tête par la porte, le chien a déposé une cuisse de poulet bien cuite et encore entière sur le sol, alors qu’il aurait pu la manger ! Un geste en apparence anodin, mais qui a beaucoup ému le vendeur. "J'ai pleuré. À 40 ans, j’ai pleuré. L'amour existe toujours. La fidélité existe toujours”, s’est émerveillé Ceyhun.

Aujourd’hui, Arès et Ceyhun sont toujours les meilleurs amis du monde et continuent de passer toutes leurs journées ensemble. Même si le toutou vit encore dans la rue, son meilleur ami s’assure quotidiennement qu’il a toujours le ventre plein, des caresses à foison et qu’il puisse s’abriter en cas de grosses intempéries. “Arès est mon frère et je suis le sien. Il est pour moi plus humain que beaucoup de gens…”, a assuré l’homme. Une fidélité touchante qui a même été immortalisée par Google Maps puisque sur une image de Google Street View, on peut apercevoir Arès en train de dormir tranquillement devant le magasin.

© Google Maps