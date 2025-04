L’éducation parfaite de cette chienne lui évite une catastrophe alors qu’une meute de coyotes se met à rôder autour de sa maison (vidéo)

Le rappel est probablement l’ordre le plus important à apprendre à son chien et pour cause : il permet d’éviter de nombreuses situations dangereuses, comme ce qu’à vécu Lisa il y a quelques mois… Alors qu’elle était tranquillement chez elle, en train de vaquer à ses occupations, plusieurs coyotes se sont mis à hurler autour de la maison, alors que sa chienne était dehors.