Une femme raconte comment son chien a été attaqué par des coyotes lors d'une simple promenade

La maîtresse de Roscoe, un chien sénior, a bien cru le perdre quand des coyotes s’en sont pris à lui. Heureusement, le courageux Terrier a pu en réchapper.

Lyndsay Przybyl est encore sous le choc, mais elle est heureuse que son chien ait survécu à une attaque de coyotes lors d’une promenade. Un incident qu’elle a raconté à NBC Bay Area.

Le 7 décembre 2021, cette habitante de San Francisco et son compagnon prénommé Tim étaient en train de promener Roscoe, leur Terrier de 13 ans. Ne se doutant pas un seul instant du danger qui guettait, la jeune femme a décidé de détacher le quadrupède sénior de sa laisse. Un geste qu’elle a amèrement regretté par la suite et qu’elle se promet de ne plus reproduire : « Laissez-moi vous dire une chose : je ne le referai plus jamais ».



4 coyotes ont surgi de derrière les voitures et se montraient menaçants à l’égard du trio. Sans hésiter une seule seconde, Roscoe a fait face à la meute pour défendre sa famille. Il s’est ensuite mis à courir derrière l’un d’eux, mais les canidés sauvages se sont retournés et l’ont encerclé. Le Terrier a été happé et traîné.



Le courageux Roscoe s’en remettra

Tim a tenté de les rattraper, mais ils étaient trop rapides. Les coyotes ont toutefois fini par abandonner Roscoe. Le couple l’a immédiatement emmené aux urgences vétérinaires. Le chien souffrait de 6 plaies perforantes au niveau du cou, mais il était hors de danger après avoir reçu les soins nécessaires. Il s’en remet tranquillement à la maison.



Après cet incident, le service du contrôle animalier local a lancé un appel à la vigilance aux propriétaires d’animaux de compagnie, les invitant à les tenir en laisse dans les zones où les coyotes sont actifs. Elle demande également aux citoyens de ne pas les nourrir, afin de ne pas les encourager à s’aventurer autour des habitations.

