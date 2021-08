Elle dépense du temps et de l'argent afin de créer la chambre parfaite pour son nouveau chien !

Julia Mooney a attendu avec impatience l'arrivée de Taco, son nouveau compagnon à 4 pattes. La jeune femme a désiré lui offrir les meilleures conditions de vie possible.

Chez Julia Mooney, résidente de Blantyre en Écosse, ce n'est pas Harry Potter qui habite dans le placard sous l'escalier, mais un dénommé Taco. Il s'agit d'un adorable Chow Chow âgé de 8 mois. Elle a préparé l'arrivée de son ami à fourrure avec minutie, comme un parent prépare celle d'un bébé.

Quelques mois avant que le chiot n'intègre sa nouvelle famille, l'Écossaise de 27 ans a acheté tous les accessoires nécessaires pour l'accueillir comme un prince. Elle lui a même réservé un petit espace personnel.

Quand la jeune femme a emménagé dans sa demeure en 2018, elle ne savait absolument pas quoi faire de la zone disponible sous les escaliers. Dès qu'elle a réservé Taco, elle a décidé d'en faire une chambre, rapporte Mirror.

Pour le bien-être du chien

« J'ai eu l'idée de faire la chambre du chien quelques mois avant qu'il ne soit prêt à venir à la maison », a expliqué l'amoureuse des animaux. « Même avant l'arrivée de Taco, tous ses coussins et jouets étaient soigneusement rangés dans la chambre. »

Il a fallu 4 semaines de travail et près de 175 € pour mener à bien ce projet. Peinture, cadres, panier, gamelles comblent de bonheur la petite boule de poils, qui « adore ça » affirme sa propriétaire. Pour elle, il est important de choyer son animal de compagnie et de l'aider à se sentir à l'aise. « Quelques personnes ont été inspirées et ont créé une chambre pour leur chien, ce qui est si gentil », a déclaré Julia Mooney.

En 2019, un article a dévoilé les efforts accomplis par un homme pour aider son chien, prénommé Buster, à reprendre confiance en lui. Il a, lui aussi, construit une chambre réservée exclusivement à son Staffordshire Bull Terrier. Élégant et confortable, cet espace de vie et de quiétude permet à son occupant de se ressourcer.

Plus tôt cette année, c'est également un chat qui s'est vu offrir sa propre chambre, dans un placard inutilisé. Le couple qui s'en occupe le considère comme son enfant, il méritait donc d'être chouchouté !