L'attitude hilarante d'un chien voulant intimider son congénère invité à la maison et le faire partir, sans se faire gronder (vidéo)

Les chiens ne manquent jamais une occasion de nous faire rire, surtout quand leurs petites manigances sont filmées. C’est le cas de ce Berger Australien, dont l’attitude face à un invité, un peu trop collant à son goût, est devenue virale.

“Lorsque vous voulez que votre invité parte, mais sans avoir d'ennuis pour avoir montré vos dents”, peut -on lire dans la vidéo postée par “@officially_carie” sur TikTok. Une séquence devenue virale, ayant généré 7,7 millions de vues depuis sa publication le 28 septembre 2025, et dont le protagoniste est un chien à l’attitude à la fois drôle et surprenante.

Prénommée Carie, la propriétaire de ce Berger Australien reçoit régulièrement la visite d’un autre chien, un Golden Retriever. Ce dernier appartient probablement à un proche, et Carie prend soin de lui lorsque son maître doit s’absenter.



@officially_carie / TikTok

La plupart du temps, les 2 chiens s’entendent plutôt bien et jouent même ensemble. Il arrive toutefois au Berger Australien de trouver le séjour de son congénère un peu trop long. Il semble parfois agacé par sa présence chez lui et tente de le lui faire savoir, tout en évitant que son humaine ne s’en rende compte. Il sait pertinemment que ce n’est pas le genre de comportement qu’elle attend de sa part.

C’est donc ce que l’on peut voir dans la vidéo en question, relayée par Newsweek et que voici :

Le regard noir qu’il lance au Golden Retriever, cette manière qu’il a de se retourner vers sa maîtresse pour s’assurer qu’elle ne le voit pas… Tout concourt à en faire une scène insolite, qui n’a pas manqué de faire rire les internautes.

“Personne ne te croira”

Bon nombre d’entre eux ont d’ailleurs réagi en commentaires. “Les chiens sournois sont mes préférés”, a ainsi plaisanté dotheroar. “Oh, il SAIT qu'il n'est pas censé faire ça”, a écrit It’s Bri. D’autres ont virtuellement donné la parole au Berger Australien, imaginant, avec humour, les menaces qu’il aurait pu adresser au Golden Retriever. “Tu ferais mieux de ne pas le dire à ma mère”, peut-on lire de la part de Lita Santana. “Personne ne te croira”, a commenté Chrissy.

Une autre vidéo (ci-dessous), enregistrée quelques minutes plus tôt mais postée le lendemain, montre à quel point les 2 chiens s’appréciaient, avant que le résident ne décrète tout d’un coup que l’invité était devenu persona non grata.

A lire aussi : Ils réunissent des dizaines de chiens pour un événement particulier en mémoire de leur adolescente décédée