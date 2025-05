Un rendez-vous amoureux tourne au vinaigre lorsque l’invité demande à son hôte de faire sortir le chien

Dans notre société actuelle, beaucoup de gens tentent de trouver l’amour via des sites ou des applications de rencontre. Si cela fonctionne parfois, d’autres fois, cela mène à des rendez-vous grotesques voire complètement ratés. Un utilisateur de Reddit, âgé de 51 ans et propriétaire d’une adorable chienne dont il est très proche, a malheureusement vécu une expérience peu reluisante qu’il a raconté sur le réseau social et que le média People a relayé. Après avoir discuté pendant plusieurs semaines avec un homme de 46 ans, le cinquantenaire a décidé de l’inviter chez lui afin de partager un dîner et d’échanger en face à face sur leur nombreux points communs. Malheureusement, dès le début de la rencontre, un certain malaise s’est installé entre les 2 hommes. “L'ambiance était un peu gênante mais ça allait”, a raconté l’internaute.

Photo d'illustration

La requête de trop

Le rendez-vous galant a finalement tourné au vinaigre lorsque l’invité à demander à son hôte de faire sortir la chienne à l’extérieur le temps du repas. Une drôle de requête qui a bien évidemment choqué le narrateur… Dans un premier temps, ce dernier a demandé à son invité s’il était allergique aux poils, mais lorsque celui-ci a infirmé, le cinquantenaire a finalement décidé de mettre fin à la rencontre. “Je ne voyais aucune raison pour que ma chienne reste dehors”, a-t-il lâché, encore perturbé par ce souvenir. Après une explication houleuse entre les 2 parties, l’invité a fini par prendre la porte sur ordre de son hôte et les 2 hommes ne se sont plus jamais adressé la parole…

Photo d'illustration

Un souvenir amer

Aujourd’hui, avec le recul, l’internaute admet qu’il s’est peut-être énervé un peu trop vite. Sa chienne étant considérée comme un véritable membre de la famille, il n’a pas supporté que quelqu’un lui demande de la mettre dans le jardin. “J'aurais pu simplement expliquer pourquoi le chien devait rester à l'intérieur et lui laisser le choix de partir ou non”, a-t-il avoué. Néanmoins, il ne regrette pas d’avoir défendu sa chienne et affirme qu’elle n’avait rien à faire dehors.