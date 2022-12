L'arrivée des bénévoles annonce la fin du calvaire pour ce chien vivant dehors, affamé et attaché à une laisse de 50 cm

L’histoire d’Ortix est le parfait exemple de l’achat non responsable d’un animal qui finit très mal pour ce dernier. Négligé, affamé et livré à lui-même, ce chien vivait un cauchemar jusqu’à l’intervention de 30 Millions d’Amis.

Un chien détenu dans des conditions déplorables a été secouru, soigné et placé dans un refuge, en attendant de lui trouver une famille, rapportait la Fondation 30 Millions d’Amis sur son site.

Informée de la situation d’Ortix, chien de race Jagdterrier qui vivait dans une propriété de Saint-Etienne-du-Rouvray en Seine-Maritime, l’association avait dépêché ses enquêteurs sur place. Ces derniers ont découvert un animal totalement négligé, privé de promenades, maigre et n’ayant qu’une gamelle d’eau souillée à sa disposition. Il était, en plus, attaché à sa niche par une très courte laisse, qui ne mesurait guère plus de 50 centimètres.



Jagdterriers (illustration)

L’équipe de la Fondation a appris que la propriétaire de ce chien l’avait acheté sur un site de petites annonces alors qu’il était âgé de 3 mois. Tout allait bien au départ pour le quadrupède, mais sa maîtresse ayant adopté d’autres animaux par la suite, Ortix n’était plus le bienvenu. Le malheureux Jagdterrier « risquait même l’euthanasie », d’après une enquêtrice.

Les terribles conditions de vie d’Ortix ne lui ont toutefois fait perdre en rien son caractère amical et affectueux. Après son sauvetage par la Fondation 30 Millions d’Amis, ses bienfaiteurs ont pu s’en rendre compte assez rapidement.

Un chien « gentil comme tout » malgré tout ce qu’il a enduré

Le chien était clairement heureux d’avoir enfin un toit, d’être nourri convenablement, de pouvoir se promener et de se sentir aimé.

Après avoir été accueilli pendant quelques jours par un juriste de la Fondation, Ortix a été transféré au refuge 30 Millions d’Amis de la Tuilerie, à Saint-Hilliers en Seine-et-Marne.

A lire aussi : Ce chien policier prenant sa retraite a droit à une somptueuse cérémonie (vidéo)

Récemment castré, il se porte à merveille et « est gentil comme tout », indique la directrice du refuge Anne Puggioni. La prochaine étape pour Ortix sera l’adoption. Ses sauveurs espèrent lui trouver une famille aimante pour qu’il puisse définitivement tirer un trait sur son douloureux passé.