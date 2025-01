Après 3 ans sans voir la neige, un Bouvier Bernois profite intensément de sa balade et refuse de montrer le moindre signe d’épuisement (vidéo)

Bernie, ce grand Bouvier Bernois, a un caractère particulièrement facile. Il aime sortir par tous les temps, mais il a une préférence pour les temps très froids et la neige en particulier, lui permettant de se défouler comme il se doit. Ses propriétaires lui ont offert une belle opportunité dernièrement, et il a exprimé toute sa reconnaissance. La vidéo de ce moment a été partagée sur le compte Instagram @bigcitybernie.

« Un détour de 15 heures »

Les propriétaires de Bernie sont prêts à tout pour rendre leur chien heureux. Ils confiaient à Parade Pets : « Nous avons fait un détour de 15 heures lors de notre voyage juste pour que notre toutou puisse profiter de la neige qu’il n’a pas vue depuis 3 ans ». Avec humour, les maîtres de Bernie précisaient par la suite : « Bernie lance une pétition pour déménager à la montagne ». En effet, le canidé a adoré son escapade, et en redemanderait volontiers.

Le paradis de Bernie

Les images montrent bien que Bernie se sent dans son élément à la montagne. Sur les chemins enneigés, il ne semble pas ressentir le froid et saute dans toutes les directions tout en reniflant çà et là des odeurs intéressantes.

Son regard transmet très clairement son émotion et il semble dire à ses propriétaires : « emmenez-moi ici plus souvent, je m’éclate ! ».

Le Bouvier Bernois et le froid : une histoire d’amour

Bernie adore sans doute autant la neige et le froid car il est un Bouvier Bernois. La race est particulièrement connue pour apprécier ce climat et a un pelage lui permettant de le supporter. L’American Kennel Club rappelait que les Bouviers Bernois, aux origines, travaillaient à l’extérieur et pouvaient rester des heures durant dans le froid glacial.

Bernie porte donc sans doute en lui des réflexes anciens, lui donnant cette sensation de bien-être lorsqu’il comprend la perspective d’une balade en montagne. Fan des randonnées, le Bouvier Bernois est idéal pour les sportifs, mais rappelons-le, il aime aussi le moment post-balade qui consiste à se reposer au chaud auprès des siens.