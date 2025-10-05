L’arrivée d’un bébé chamboule le quotidien de ce Staffordshire et fait naître un sentiment de culpabilité chez sa maîtresse (vidéo)

Lorsque l’on possède un compagnon à 4 pattes, qu’il soit canin ou félin, l’arrivée d’un nouveau membre dans la famille n’est jamais simple. Tommy, le Staffordshire Bull Terrier, a ainsi vu son quotidien bouleversé par la venue de sa petite sœur humaine. En outre, cet événement a également provoqué un sentiment de culpabilité chez la jeune maman, “l'un des moments les plus difficiles du post-partum”.

Holly, 32 ans, et Dean, 33 ans, vivent sur la Sunshine Coast, en Australie. Le jeune couple partage également leur vie avec Tommy, un Staffordshire Bull Terrier de 4 ans. Le trio menait une existence paisible, jusqu’à ce qu’un heureux événement arrive. En effet, Holly et Dean sont devenus les parents d’une petite fille .



Le quotidien de la famille s’en est trouvé bouleversé. Tommy, qui était jusqu’ici le centre de l’attention de ses humains, a dû apprendre à partager l’amour de ses maîtres. Une notion peu évidente pour un toutou et un lent processus. Néanmoins, le canidé n’a pas été le seul touché par ce changement. En effet, Holly a admis qu’elle n’avait pas anticipé la vague de “culpabilité” qu’elle a pu ressentir en voyant sa boule de poils confrontée aux bouleversements de sa routine. Elle déclare ainsi à Newsweek : “Vous le voyez dans ses yeux, la façon dont il attend, ne sachant pas où est sa place désormais. Vous le regardez assis tranquillement pendant que tout le monde s'occupe du bébé, vous vous souvenez qu'avant, c'était lui que tout le monde venait saluer en premier à la porte. C'est un mélange de chagrin, de changement et de culpabilité”. On peut notamment s’en rendre compte dans une vidéo où l’on voit l’heureux papa tenant sa fille dans ses bras, et Tommy, debout sur le meuble TV, en quête d’attention.

Malgré tout, la transition s’est finalement faite rapidement. Ainsi, dans une autre scène filmée, on peut assister à l’évolution de Tommy après l’arrivée du bébé. Il passe ainsi d’une timide curiosité à une franche complicité avec sa petite sœur en seulement 4 mois, n’hésitant pas à partager ses jouets ; ce qui, pour un chien, est un profond témoignage d’amour.

La petite famille peut donc désormais vivre heureuse, dans cette nouvelle existence où tout le monde a sa place.