La vidéo émouvante d’un Teckel apportant un jouet à sa nouvelle petite sœur humaine

Certains propriétaires de chiens sont parfois inquiets quand un bébé arrive dans leur vie. Ils ne savent pas comment leur boule de poils pourrait réagir, mais pour les maîtres de Wilbur, c’était une évidence. Fidèle à lui-même, leur chien au grand cœur a accueilli leur enfant de la plus douce des façons.

Wilbur, un Teckel à poils longs et Palmer, chienne de la même race, ont tous les 2 fait la connaissance de leur nouvelle petite sœur humaine. Wilbur a d’ailleurs eu la chance de la rencontrer à la maternité et n’est pas venu les pattes vides ! Il tenait à lui offrir un cadeau pour lui souhaiter la bienvenue dans ce monde.

Les propriétaires des toutous sont « au paradis des nouveaux-nés » depuis qu’ils ont appris qu’ils allaient devenir parents. Ils ont partagé la bonne nouvelle sur leur compte TikTok où ils sont suivis par plus de 70 mille abonnés. Quand la future maman a découvert qu’elle était enceinte, son mari militaire était en mission. Elle a donc célébré cette nouvelle avec ses 2 boules de poils, qui l’ont soutenue tout au long de la grossesse.

Un bébé très attendu

Toute la famille attendait le nouveau-né avec une grande impatience. La fillette a finalement pointé le bout de son nez à la fin de l’été. Wilbur a fait partie des privilégiés qui ont pu lui rendre visite à la maternité. Le gentil toutou a souhaité emmener un jouet avec lui pour l’occasion, non pas par peur de s’ennuyer, mais pour l’offrir à sa nouvelle petite sœur.

Dans une vidéo relayée par Parade Pets, on le découvre avec la peluche dans la gueule. Malheureusement pour lui, le bébé dort, mais sa maîtresse lui fait la promesse qu’il pourra lui offrir ultérieurement. Elle l’a d’ailleurs chaleureusement remercié pour sa gentillesse : « Peu importe le nombre de choses que je dois faire, je prendrai toujours le temps de lui dire et de lui montrer à quel point j'aime le cadeau qu'il nous a apporté » écrivait cette-dernière.

Le retour à la maison

Quelques jours après l’accouchement, la mère et la petite fille sont rentrées à la maison. Palmer et Wilbur étaient là pour les accueillir chaleureusement comme ils savent si bien le faire. Ce dernier a d’ailleurs continué de ramener des cadeaux au bébé chaque jour. C’était sa manière de lui souhaiter la bienvenue et de lui montrer qu’il l’aimait déjà.

