Ces 2 Bergers Allemands assurent à merveille la sécurité de leur protégée, une petite fille ne sachant pas encore marcher (vidéo)

Ces Bergers Allemands sont des chiens de famille adorables. Très bienveillants et soutenants, ils ont tout de suite embrassé leur rôle de grands frères protecteurs. Celle qui en bénéficie est bien chanceuse, car où qu’elle aille, elle est protégée.

Grandir avec des chiens est une merveille opportunité. Cette propriétaire connue sous le pseudonyme « @katherinewarce » sur TikTok est persuadée de l’intérêt de cette compagnie pour sa petite fille qui ne sait pas encore marcher. Les images qu’elle partage avec nous sont d’une grande tendresse et nous donnent instantanément le sourire.

Un contraste qui n’empêche pas l’amitié

Lettie, le plus foncé des Bergers Allemands, et Jack, sont bien plus grands que la petite fille en question qui se déplace encore au moyen du quatre pattes. Si la différence peut paraître impressionnante, supposait Parade Pets, elle montre aussi que la petite fille est bien protégée par ses gardes du corps qui ne la perdent jamais d’un œil. Pour les parents de cet enfant, c’est aussi l’assurance que leur fille est en sécurité. Ils font entièrement confiance à leurs chiens qui côtoient la petite fille depuis sa naissance.

Un parcours banalisé

La vidéo qui a plu aux internautes le montre : pour la petite fille, impossible de rencontrer un danger. Dès qu’elle démarre son trajet à travers la maison, elle est devancée par un chien, qui s’assure que le passage est libre et sans obstacles pour la petite. Ensuite, si elle choisit de se saisir d’objets, ces derniers sont eux aussi inspectés.

Débutant la marche, la petite fille sait sur qui elle peut compter. Si elle trébuche, il lui suffira de se rattraper au poil dense de ses meilleurs amis qui sont aussi ses grands frères.

Un hommage aux Bergers Allemands

Les Bergers Allemands ont longtemps subi leur image de chien potentiellement agressif, utilisé pour la défense, la surveillance. Il est certain qu’ils font aussi d’excellents chiens de famille et savent mettre leurs nombreuses qualités au service d’un adulte en devenir. Bien-sûr, mais comme cela est le cas avec de nombreux chiens, il faut faire preuve de rigueur au cours de leur éducation, pour pouvoir les cadrer si besoin par la suite. Réceptif à l’éducation, les Bergers Allemands sont en général ravis de répondre à des tâches qui leur sont demandées.

L’amitié entre ces 2 chiens n’en est qu’à ses débuts. La suite sera certainement aussi attendrissante.