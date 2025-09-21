L’adorable vidéo de 2 grands chiens surexcités en retrouvant le frère Chihuahua après ses vacances (vidéo)

Milton et ses 2 frères American Bully XL forment un trio improbable. Le premier est un Chihuahua et ne fait même pas le tiers du poids de ses congénères. Pourtant, cela n’a jamais eu aucune importance dans leur amitié. Les toutous s’adorent et une vidéo récemment postée sur les réseaux sociaux vient le prouver.

Milton est un Chihuahua d’environ 2,3 kilogrammes. Il partage son quotidien avec 2 chiens de race American Bully XL qui ne pèsent pas moins de 40 kilogrammes. Pourtant, les propriétaires des toutous ont une confiance aveugle envers les grands frères de Milton, car ils adorent ce dernier et font toujours très attention à lui.

Plusieurs milliers de personnes suivent les aventures des quadrupèdes sur les réseaux sociaux. Le trio marque les esprits, et pour cause, il est totalement atypique ! La différence de taille entre les animaux est impressionnante, mais ceux-ci ne la voient même pas.

@miltonnkez / Instagram

Un retour très attendu

Ils ont noué un lien d’amitié très fort et Milton, malgré sa toute petite taille, a une place énorme dans le cœur de ses frères. Une vidéo postée sur Instagram et partagée par Dog Times illustre à quel point le Chihuahua compte pour ses congénères. En légende, on lit que Milton s’était absenté pendant quelque temps, car il était en vacances. Les 2 autres chiens sont restés à la maison et une chose est sûre, l’absence de leur ami canin a laissé un grand vide !

En effet, lorsqu’il est rentré, les toutous lui ont réservé un accueil digne de ce nom ! Ils étaient surexcités et l’ont couvert de bisous. Ils se sont même bagarrés la place aux côtés de Milton ! Celui-ci était également joyeux de revoir ses meilleurs copains. Sa queue ne cessait de remuer et il a immédiatement engagé une partie de jeu avec eux.

Le clip a fait sensation auprès des internautes, qui étaient à la fois hilares et touchés devant les images : « Ils sont vraiment protecteurs et se battent pour lui dire bonjour », constatait une personne, « Milton se croit aussi grand qu’eux, trop mignon ! », écrivait quelqu’un d’autre. En effet, Milton n'est pas impressionné par la taille de ses congénères, car leur lien spécial va bien au-delà de cela !