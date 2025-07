Meilleurs amis au monde, ce chien et ce cheval aiment jouer au tir à la corde (vidéo)

Les amitiés interespèces ne cesseront jamais de nous faire sourire. Certains animaux d’espèces différentes s’entendent à merveille et nous offrent des scènes touchantes. Sur les réseaux sociaux, la vidéo d’un cheval et d’un chien de race Cane Corso qui s’amusent au tir à la corde a par exemple fait chavirer le cœur de milliers de personnes.

Ils revêtent tous les 2 une magnifique robe noire, et adorent s’amuser ensemble à des jeux divers. Toutefois, ils appartiennent à des espèces différentes. L’un est un cheval, l’autre un Cane Corso.

© @lararez8 / TikTok (capture d'écran)

Dans une vidéo publiée sur le compte TikTok @lararez8 et relayée par le média Parade Pets, on peut voir les 2 meilleurs amis jouer au tir à la corde. Au début, le chien excité essaye d’attraper le jouet tenu par son camarade. Il saute dans tous les sens et remue la queue de manière frénétique. Lorsqu’il réussit à avoir l’accessoire, il commence le duel de force avec l’équidé, puis s’enfuit à toute vitesse en tenant fermement la corde. Le cheval se lance alors à sa poursuite.

Cette scène se déroule au son de la musique « You’ve Got A Friend In Me » du célèbre dessin animé Toy Story, connue sous le titre « Je suis ton ami » en français.

Une relation inspirante

Depuis sa mise en ligne, le clip a atteint 25 000 vues 4 000 mentions « j’aime ». Il a fait fondre le cœur de milliers de personnes.

« C’est trop cool. J’adore et je dois dire que c’est la première fois que je vois ça », confie un internaute. « Je pourrais les regarder jouer toute la journée », commente un dénommé Jim.

© @lararez8 / TikTok (capture d'écran)

« Ça me donne des frissons ! Dommage que les humains ne puissent pas s’entendre avec ceux qui sont différents d’eux », ajoute un autre utilisateur du réseau social, inspiré par ces belles images. D’ailleurs, la propriétaire de ces 2 cœurs sur pattes (qui vit aux États-Unis) indique en légende : « Si le cheval et le chien peuvent devenir amis, alors il y a de l’espoir pour nous aussi ! Connectons-nous. »

Les animaux seront toujours une source d’inspiration !

NB : le canidé de cette vidéo arbore des oreilles pointues et une queue coupée. En France, la coupe des oreilles est interdite. En revanche, la coupe de la queue chez le chien est toujours autorisée, bien que cette pratique fasse débat.