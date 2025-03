L’acte héroïque d’un propriétaire n’ayant pas hésité une seule seconde avant de plonger dans un lac gelé pour sauver son chien (vidéo)

Lors de ce sauvetage, la confiance mutuelle dans ce duo a pris tout son sens. Le Setter Irlandais s’est aventuré sur un lac gelé et la glace s’est brisée. Il aurait pu lui arriver le pire si son propriétaire n’avait pas réagi aussi rapidement et avec autant de courage.

Les lacs gelés représentent un véritable danger pour nos amis canins. Ils ne perçoivent pas le risque et peuvent être tentés de courir sur la surface. C’est exactement ce qui est arrivé au Setter Irlandais, qui s’est élancé à la suite d’un petit animal ou d’une feuille sans se poser de questions. Heureusement, son propriétaire était là pour veiller sur lui, insistait Parade Pets.

Ne pas voir le danger

Un lac gelé ressemble sans doute à une extension du sol pour un chien. En particulier pour celui qui s’amuse à l’extérieur et ne contrôle pas vraiment ses gestes. Ce Setter Irlandais nommé Finn s’amusait comme un petit fou lorsqu’il s’est laissé emporté par sa fougue. Courant sur la glace, cette dernière a fini par céder sous ses pattes, et son corps entier s’est retrouvé plongé dans l’eau glaciale. Le Setter se trouvait au milieu du cours d’eau et a fini par pouvoir se rapprocher un peu du rivage.

Un acte héroïque

Les 2 propriétaires de Finn ont assisté à la scène très impressionnante. Sous la vidéo postée sur Instagram, l’un d’entre eux soulignait : « Nous aurions pu le perdre ». Tommy, un des papas du chien a eu le meilleur des réflexes et est entré dans l’eau, à la rencontre de son chien. Brisant la glace qui l’entourait, Tommy, le propriétaire, est parvenu à sortir son chien de son piège. De retour sur la terre ferme, le trio était épuisé.

« Désolé papa, j’ai essayé »

Évidemment, les propriétaires de Finn ne lui en tiennent pas rigueur. De retour à la maison Tommy et Finn se sont endormis sur le canapé, pour se remettre de cette folle aventure.

Cette vidéo qui a suscité l’admiration des internautes a été l’occasion de rappeler les dangers de la glace en cette saison hivernale. Il est préférable de garder son chien en laisse à proximité de ces espaces qui sont toujours à risque.

Finn se souviendra sans doute longtemps de cet épisode. Ses propriétaires soulignaient avec humour : « Désolé papa, j’ai essayé ». Le chien aura compris que ses humains sont prêts à tout pour le protéger, ce qui est le plus beau des cadeaux.