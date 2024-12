Un chat de 20 ans en hypothermie dans un lac gelé s’apprêtait à rendre son dernier souffle quand ses anges gardiens sont arrivés

Des agents ont reçu l’appel d’un témoin affirmant avoir vu un chat coincé sur une petite plaque de glace au milieu d’un lac gelé. Ce radeau de fortune a fini par fondre et l’animal s’est retrouvé dans l’eau, frigorifié. Son sort semblait scellé jusqu’à ce que 2 bons Samaritains décident d’agir.

Pour les agents du contrôle animalier de Westford, dans le Massachusetts (États-Unis), Tiki n’est ni plus ni moins qu’un miraculé. Le chat bicolore de 20 ans et aveugle s’est retrouvé dans une situation extrêmement périlleuse, qui a bien failli lui coûter la vie. Mais sa bonne étoile veillait sur lui et a décidé que son heure n’était pas encore venue.

Tiki s’est échappé de sa maison la veille de l’incident, rapportait Yahoo News. Ses propriétaires, certainement très inquiets, étaient à mille lieues de s’imaginer dans quelle situation délicate leur boule de poils s’était mise.

Une situation urgente

C’est un témoin qui l’a repéré le lendemain en grande détresse. L’animal s’était retrouvé au beau milieu du lac Nabnasset, gelé à cette période de l’année. Selon les agents du contrôle animalier, il a probablement été poursuivi par un prédateur et s’est réfugié là où il le pouvait. Il a grimpé sur une plaque de glace isolée sans se douter qu’elle finirait par craquer.

L’individu qui l’a vu au loin a tout de suite contacté les sauveteurs pour obtenir de l’aide, car le félin était hors de portée. Entre-temps, le fragment sur lequel se trouvait Tiki s’est cassé et ce dernier s’est retrouvé dans l’eau glacée. Les minutes étaient désormais comptées pour le secourir.

« Ce n’est rien d’autre qu’un miracle »

Kris et Nate, un couple travaillant à proximité, a vu la scène et n’a pas pu se résoudre à laisser l’animal dans une telle situation. Les bienfaiteurs ont repéré une barque et ont sauté dedans, s’équipant d’une pelle pour pagayer. Ils ont fini par atteindre le félin, qui était tombé en hypothermie.

L’animal a immédiatement été conduit chez un vétérinaire. Ses propriétaires ont été retrouvés, mais personne ne savait s’il allait survivre. Pourtant, la boule de poils s’est accrochée à la vie et a donné des signes encourageants de rétablissement. Quelques jours plus tard seulement, elle était de retour dans sa maison. Pour les agents du contrôle animalier, son sauvetage relève du miracle.