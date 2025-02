Un chien tombé dans un lac gelé est secouru par une passante qui est piégée à son tour jusqu'à l'arrivée de la police

Un chien tombé à l’eau et la passante qui a essayé de le sauver en se servant d’un petit bateau ont été secourus par les forces de l’ordre, rapportait ABC17NEWS.

Les faits se sont déroulés le mercredi 29 janvier 2025 et sont relatés par la page Facebook de la police de Holts Summit, ville du Missouri (Etats-Unis) située à 150 kilomètres à l’ouest de Saint-Louis.

Ce jour-là, l’officier de police Nelson Landrum et l’agent du service de contrôle des animaux Kevin Ward venaient d’être alertés au sujet d’une situation d’urgence dans le secteur du lac Dogwood Acres. Un chien était, en effet, tombé dans le plan d’eau gelé, risquant l’hypothermie et la noyade.

Les 2 intervenants se sont empressés de se rendre à l’endroit indiqué, et à leur arrivée, ils ont été surpris de constater qu’une dame les avait devancés. Elle avait essayé de sauver le chien en utilisant un kayak.

Si elle a réussi à le faire monter à bord, elle s’est retrouvée cernée par la glace et dans l’impossibilité de regagner la berge.

Nelson Landrum et Kevin Ward devaient trouver une solution très rapidement, car 2 précieuses vies étaient en danger désormais. Ils ont décidé d’aller chercher un sac de sauvetage à lancer. Ils ont jeté ce dernier à la bonne samaritaine qui l’a attrapé, et la corde s’est déployée.

Il ne restait plus à l’officier de police et à l’agent animalier qu’à la tirer jusqu’à la terre ferme. « Heureusement, le chien et la femme sont indemnes », peut-on lire sur la page Facebook du Holts Summit Police Department.



Holts Summit Police Department / Facebook

« Tout le monde est rentré chez lui sain et sauf »

« Cette situation aurait pu se terminer différemment, mais grâce à la réponse rapide et au travail d'équipe de nos agents et du Contrôle des animaux, tout le monde est rentré chez lui sain et sauf », s’est réjoui l’auteur du post.

A lire aussi : Un couple découvre un Jack Russell et le dépose au refuge local où on réalise qu'il a disparu 7 mois plus tôt à 100 km de là

On n’est jamais trop prudent s’agissant des plans d’eau gelés. La police de police de Holts Summit a tenu à le rappeler dans sa publication. La fine couche de glace qui les recouvre peut se rompre à tout moment si on a la mauvaise idée de s’aventurer dessus, et ce ne sont pas les exemples d’incidents de ce type qui manquent. Bon nombre de chiens en ont fait l’expérience, et les plus chanceux d’entre eux ont pu s’en sortir grâce à des âmes bienveillantes, comme cela a été le cas ici.