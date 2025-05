L’acte héroïque d’un chien qui sauve la vie de son congénère en pleine crise d’épilepsie et risquant de s’étouffer (vidéo)

Depuis qu’il a un an, Yogi fait des crises d’épilepsie. Ses propriétaires ont appris à composer avec sa santé fragile et à adopter les bons réflexes en cas de convulsion. Toutefois, ils leur arrivent de quitter la maison et malheureusement, pendant l’une de ces absences, a été victime d’une crise. Contre toute attente, un ange-gardien insoupçonné veillait sur lui à la maison : Reggie, son congénère.

Sarah McArdle et son compagnon sont les heureux propriétaires d’un Bouledogue français nommé Yogi et d’un Boxer appelé Reggie. Lorsqu’il était encore très jeune, le premier a été diagnostiqué épileptique. Il a fait de nombreuses frayeurs à ses maîtres, dont récemment, lorsqu’ils étaient au travail. Ce qu’ils ne savaient pas, c’est que son frère canin veillait constamment sur lui.

Le 7 mai dernier, aux environs de midi, Yogi a déclenché une crise d’épilepsie. Sa propriétaire était partie travailler 15 minutes plus tôt, alors le chien était livré à lui-même. Il était seul à la maison avec Reggie, qui a tout de suite compris que quelque chose n'allait pas et a tenté de l’aider comme il le pouvait.

Une perspicacité remarquable

Personne n’aurait su ce qu’il a fait pour son ami canin ce jour-là si la caméra de surveillance de la maison n’avait pas immortalisé son geste. Sur la vidéo, relayée par News 8, on découvre Yogi raidit au sol. En légende, sur Facebook, sa propriétaire a expliqué qu’il était en pleine crise d’épilepsie. Dans ces moments, le risque est qu’il s’étouffe avec sa langue en l’aspirant, ou sa salive, d’autant plus que ses voies respiratoires sont naturellement plus ou moins obstruées du fait de son museau plat.

Il est impératif qu’il soit placé en position latérale de sécurité, ce que Reggie semble tenter de faire, comme on peut le constater dans le clip : « Il pousse son frère d’un côté, puis de l’autre l'instinct de Reggie a pris le dessus et il a roulé Yogi sur lui-même, l'empêchant ainsi d'aspirer », écrivait sa maîtresse. Cette dernière n’est rentrée du travail que 8 heures plus tard et a compris que, sans l’intervention de Reggie, elle aurait certainement retrouvé Yogi sans vie.

Elle est infiniment reconnaissante d’avoir le Boxer dans sa vie, d’autant plus qu’elle hésitait à l’accueillir au départ, puisque la santé de Yogi n’était pas stable. Finalement, le temps lui a montré qu’elle avait fait le bon choix et son sauvetage héroïque a confirmé cela : « J'ai toujours hésité à prendre un autre chien, Yogi étant très malade, mais il est clair maintenant que j'ai pris la meilleure décision de ma vie », confiait-elle.