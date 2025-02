L'acte héroïque d'enfants endeuillés sauve la vie d'un chien cachectique et trop faible pour bouger

En voyant un chien très mal en point près de chez eux et ayant récemment perdu leur animal de compagnie, des enfants n’ont pas hésité à offrir l’hospitalité au canidé qui avait grand besoin de soins urgents. Leur mère, puis les vétérinaires ont fait le reste.

A Washington DC (Etats-Unis), un chien cachectique et dans un état critique a aujourd’hui une chance de remonter la pente grâce aux jeunes âmes bienveillantes qui l’ont découvert et lui ont porté secours, rapportait le Miami Herald.

Les enfants en question avaient récemment perdu leur chien. Ils étaient donc d’autant plus déterminés à sauver l’animal quand ils se sont rendu compte de sa détresse.

« Seul, affamé et trop faible pour se tenir debout, Sweetness était sur le point de mourir lorsqu'un groupe d'enfants l'a trouvé étendu par terre derrière leur immeuble », peut-on lire sur la page Facebook de la Brandywine Valley SPCA, association de protection animale basée à West Chester dans l’Etat voisin de la Pennsylvanie.

Le pauvre chien n’avait quasiment plus que la peau sur les os. Les enfants l’ont emmené chez eux pour le réconforter. Quand leur mère est rentrée du travail, elle a vu à quel point il souffrait et en a aussitôt informé la Brandywine Valley SPCA.

Un agent animalier a été envoyé sur les lieux, puis a transporté Sweetness à la clinique vétérinaire où on l’a dument examiné. « Sweetness était émacié, déshydraté et souffrait de plaies graves et douloureuses sur ses deux pattes avant », indiquait la Brandywine Valley SPCA.



Depuis combien de temps Sweetness était-il ainsi malade et livré à lui-même ? Personne n’a la réponse à cette question pour le moment. La seule certitude est qu’il est désormais entre de bonnes mains et que son état est stable.

Sweetness en convalescence chez sa famille d’accueil

Après son hospitalisation, le chien a été confié à une famille d’accueil au sein de laquelle il poursuit sa convalescence.



Sweetness ne sera évidemment pas proposé à l’adoption avant plusieurs semaines, mais il est pleinement engagé sur la voie de la guérison.

« Nous sommes reconnaissants envers les enfants réactifs et attentionnés et leur mère, qui ont sauvé Sweetness et ont appelé à l'aide, ainsi qu'à nos amis du Groupe d'urgence vétérinaire pour avoir prodigué des soins critiques », conclut l’association.