L'abandon filmé d'un chien attaché derrière un McDonald's suscite l'indignation après son sauvetage par la police

Les policiers veillent sur la sécurité des habitants de leur ville, mais aussi sur celle des animaux. Alors, quand une patrouille américaine a découvert un chien enchaîné contre un grillage, elle a immédiatement lancé un appel à témoin pour retrouver la personne responsable de ce geste terrible.

La vidéo d’un abandon cruel, rapportée par de nombreux médias dont la NBC Boston, a fait le tour des réseaux sociaux depuis sa publication. Un chien sans défense a été découvert à proximité d’un McDonald’s et tout a été filmé. L’animal est désormais en sécurité, mais l’indignation subsiste.

« Déchirant et illégal » sont les mots employés par la police de Nashua (New Hampshire, États-Unis) pour décrire l’abandon du pauvre chien. Cette dernière a été appelée à la suite d’un signalement indiquant la présence d’un canidé enchaîné contre un grillage.

Nashua Police Department / Facebook

Un abandon filmé

Une enquête a été ouverte et les inspecteurs ont obtenu des informations complémentaires par la suite. L’abandon s’est produit aux environs de 20h30 le mercredi 17 septembre dernier. Une caméra de surveillance a filmé une personne en train d’attacher le chien derrière un McDonald’s, puis prendre la fuite ensuite en grimpant dans une voiture qui l’attendait.

Dans une capture de la vidéo, partagée par les forces de l’ordre, on voit l’individu cacher son visage pour ne pas être identifié. Le pauvre chien est resté seul un certain temps, déboussolé. Il a ensuite été repéré dans la zone végétalisée et a été pris en charge : « Nous sommes heureux de vous annoncer que le chien est en sécurité et qu'il est actuellement soigné », écrivait un porte-parole du commissariat sur Facebook.

Maintenant que le toutou est en sécurité, l’heure est aux investigations. En effet, les forces de l’ordre souhaiteraient retrouver l’auteur des faits pour qu’il puisse répondre de ses actes face à la justice. Elles ont lancé un appel à témoin pour quiconque reconnaîtrait l’animal ou aurait des informations à son sujet.

Les internautes, quant à eux, espèrent aussi que l’enquête avancera : « J'espère que les propriétaires seront trouvés et tenus responsables ! », commentait une personne.