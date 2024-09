Grâce à un signalement au 3677, une chienne abandonnée dans une cour a été sauvée et vit une vie meilleure dans une famille aimante

La question qui se faufile souvent sur les lèvres des amoureux des animaux témoins de violences faites à nos petits compagnons est : « Pourquoi ? » Pourquoi maltraiter un chat, un chien ou tout autre animal innocent ? Pourquoi briser un cœur aussi fidèle et aimant ? Pourquoi prendre des animaux pour faire « ça » ?

Certaines histoires montrant le pire visage de l’être humain sont difficiles à écouter ou à lire. Mais bien que leur début soit teinté de noirceur, nous sommes toujours heureux en découvrant leur « happy ending ». Nos larmes de tristesse se transforment alors en un chapelet perlé d’espoir.

Dans les Hauts-de-France, 2 chiennes ont été laissées à l’abandon dans une cour. Leur propriétaire, présent sur place, les laissait mourir de faim. Accablées par la famine, les boules de poils traînaient un corps maigre et fatigué.

Heureusement, elles ont pu compter sur le soutien d’un voisin bouleversé par leur situation. Le bon samaritain les a nourries et abreuvées comme il le pouvait, mais leur état de santé s’est rapidement dégradé…

La fin du calvaire grâce au 3677 – SOS Maltraitance Animale

À la suite d’un signalement au 3677 – SOS Maltraitance Animale, lancé le 24 juin 2024 par le CNPA, les animaux affamés et ignorés ont contemplé l’aube d’un avenir meilleur le samedi 13 juillet. Mais selon un communiqué du CNPA, « la police nationale de Roubaix a refusé d’intervenir ».

Le dimanche a été marqué d’une pierre noire, car l’une des chiennes a baissé les armes et expiré son dernier souffle dans la petite cour roubaisienne, où elle tentait de survivre. À la demande du CNPA, des bénévoles sont intervenus lundi et la rescapée, ainsi que 2 chattes âgées d’un an présentes sur les lieux du drame, ont été immédiatement prises en charge par l’Association SPA Lille Métropole.

« Il a fallu improviser dans l’urgence, la police n’ayant pas voulu réquisitionner les refuges qui étaient pleins, déclare un porte-parole du CNPA, on s’est débrouillé avec des personnes sur place qui font le transport dans leur voiture avec le cadavre de la chienne, l’autre chienne et les chats… On a perdu un jour et une chienne est morte. Heureusement, les autres sont sauvés. »

© 3677 – SOS Maltraitance Animale

Des animaux en attente d’une famille aimante et responsable pour la vie

Après cette opération de sauvetage rendue possible grâce au signalement auprès du 3677, l’Association SPA Lille Métropole a proposé les 2 chattes à l’adoption. « Malgré ce qu’elles ont dû vivre, elles restent très agréables avec l’humain », indique l’équipe sur sa page Facebook.

À l'heure actuelle, leur vœu ne s'est pas encore exaucé et elles ont besoin de votre aide pour trouver chaussure à leur patte !

A lire aussi : Une visite surprise de chiens thérapeutiques aide une équipe olympique féminine de football à se relaxer (vidéo)

Quant à Julia, l'organisation a indiqué avoir étudié les propositions d'adoption. Aujourd'hui, la chienne savoure la seconde chance qui lui a été offerte au sein de sa nouvelle famille !

Désormais en sécurité, Julia et les rescapées félines n’auront plus jamais peur du manque : de nourriture, d’eau, de confort, d’amour… Il est temps pour elles d’enterrer leurs mauvais souvenirs à tout jamais, et de prendre un nouveau départ dans la vie en ayant le cœur léger.

Pour plus de renseignements sur les chattes à adopter, merci de contacter directement l’Association SPA Lille Métropole présente sur Facebook.