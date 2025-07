Elle visite une maison et découvre un chien attaché, le contrat de vente donne des informations sur sa présence

April Billak et son conjoint étaient à la recherche d’une maison et ont jeté leur dévolu sur une bâtisse avec un grand jardin. En explorant ce dernier, leur regard s’est immédiatement posé sur une chienne, qui semblait vivre sur place. Du moins, l’animal n’avait pas la possibilité de partir, car il était attaché. Il avait été abandonné par ses anciens maîtres.

Pour les Billak, la surprise a été de taille. Ils ne se doutaient pas une seule seconde qu’ils vivraient une telle situation en visitant une maison. Pourtant, les anciens propriétaires des lieux avaient tout prévu, puisqu'une ligne dans le contrat de vente était dédiée au canidé.

@mollysnewlife / TikTok

Un terrible abandon

Ils avaient pris soin d’indiquer qu’ils laissaient leur chienne de 10 ans sur place, ainsi qu’un chat, parce qu’ils ne souhaitaient pas déménager avec eux. Ils précisaient que, selon le bon vouloir des futurs acquéreurs, ceux-ci avaient la possibilité, ou pas, d’adopter les animaux. Aux journalistes de People, April a confié avoir été sous le choc en découvrant cela.

Elle était aussi particulièrement inquiète et triste pour le quadrupède, qui a certainement vécu une grande incompréhension. Le couple Billak était déjà propriétaire d’autres chiens, ainsi que de plusieurs chats, mais il n’imaginait pas laisser les animaux abandonnés livrés à eux-mêmes. April avait peur qu’ils se retrouvent dans une situation encore plus compliquée et a décidé de les garder.

The people that sold our house to us left behind their 10yr old dog they had since it was a puppy. I was so stressed we wouldnt get the house and something bad would happeb to her. We are going to maje her life so good. She will never be left all alone tied to a tree.

Un nouveau départ

Concernant la chienne, ils ont pris soin de notifier son adoption dans le contrat pour être certains qu’elle puisse rester avec eux : « Nous avons donc prévu une clause dans le compromis de vente pour éviter qu'il ne lui arrive pire », précisait April. C’est ainsi que la boule de poils, ultérieurement nommée Molly, est entrée dans leur vie.

Depuis, elle nage dans le bonheur et a découvert la liberté. Le félin, lui aussi, vit désormais auprès des Billak. Bien qu’il soit craintif et plus sauvage, il s’est lié d'amitié avec la fille du couple et dort chaque soir avec elle.