L'abandon choquant d'une chienne enfermée dans une valise et jetée aux ordures ne restera pas impuni, la police annonce une arrestation

L’histoire de Binny connaît enfin une évolution réconfortante après les terribles épreuves que cette chienne a traversées. Plusieurs éléments récents sont venus apporter de l’espoir autour du sort de l’animal retrouvé dans des circonstances extrêmement choquantes.

L’interpellation d’un suspect n’est pas la seule bonne nouvelle au sujet de Binny, chienne découverte abandonnée dans une valise, au milieu des détritus. Les forces de l’ordre ont également laissé savoir qu’elle avait rejoint une famille aimante pour la vie.

La police d’Everett, dans l’Etat de Washington (Etats-Unis), a annoncé l’arrestation et l’incarcération de l’auteur présumé de l’abandon cruel de la chienne le dimanche 14 décembre, rapportait HeraldNet.com . L’individu, dont l'identité n’a pas été révélée, est poursuivi pour “cruauté envers les animaux au 2e degré”, peut-on lire dans un post Facebook de l’Everett Police Department.



Everett Police Department / Facebook

Le sauvetage de Binny avait eu lieu près d’un mois plus tôt, le mardi 18 novembre. La Pitbull avait été découverte dans une benne à ordures, enfermée dans une valise, une corde autour du cou, couverte de blessures et maigre.

L’agente Faith Kargopoltseva, de la police d’Everett, l’avait emmenée au refuge du service animalier local (Everett Animal Shelter), où elle avait immédiatement été prise en charge et soignée. L'examen vétérinaire avait également révélé les signes d'une mise bas récente.

Informée de la situation, l’association américaine de protection animale PETA avait promis une récompense de 6 000 dollars (5 100 euros environ) à toute personne détenant des informations susceptibles de mener à l’arrestation de l’auteur de cet acte abject.

Binny s’en est remise et a quitté le refuge

Entretemps, l’état de la chienne s’est nettement amélioré, tant sur le plan de la santé que sur celui émotionnel, grâce aux soins et à l’attention reçues à l’Everett Animal Shelter.

Elle a même reçu la visite de l’agente Kargopoltseva, qui l’a emmenée faire un tour en voiture le 4 décembre.

Au cours de la soirée du dimanche 14 décembre, la police d’Everett a pu localiser et interpeller un suspect, identifié grâce à des photos, vidéos et témoignages. L’intéressé a été incarcéré à la prison du comté de Snohomish.

Dans sa publication Facebook, la police a indiqué que la chienne s’était “complètement rétablie” et qu’elle avait désormais une “famille pour toujours”.