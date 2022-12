Un chat enfermé dans une valise sur le point d'être chargée dans la soute d'un avion est découvert juste à temps

Un chat a été sauvé après avoir été retrouvé dans un bagage fermé sur le point d’être chargé à bord d’un avion, rapportait NBC News.

Les faits se sont déroulés le mercredi 16 novembre à l’aéroport international John F. Kennedy de New York.

Alors qu’ils contrôlaient le passage des valises au scanner à rayons X, des agents de la Transportation Security Administration, l’agence américaine de sécurité dans les transports, ont été stupéfaits de voir la silhouette d’un félin dans l’un des bagages, qu’ils ont immédiatement interceptée et ouverte.

A l’intérieur se trouvait effectivement un chat, bien vivant fort heureusement. Ainsi enfermé et privé d’air, il n’aurait assurément pas survécu au voyage en soute à bord du vol qui devait l’emmener tout d’abord à Atlanta en Géorgie, puis à l’aéroport international d’Orlando-Melbourne en Floride.

We’re letting the cat out of the bag on a hiss-toric find. This CATch had our baggage screening officers @JFKairport saying, “Come on meow”! Feline like you have travel questions reach out to our furiends @AskTSA. They’re available every day, from 8 a.m. – 6 p.m. (ET). pic.twitter.com/LpIkLbAgzC