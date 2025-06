Jugé trop agressif pour être adopté, ce petit croisé trouve le bonheur auprès d’une jeune femme qui lui donne sa chance et en fait un vrai champion

Personne ne sait ce qu’a vécu le beau Miles dans son passé… Mais lorsqu’il est arrivé au refuge pour animaux Because You Care, situé à McKean, en Pennsylvanie (États-Unis), il s’est malheureusement fait remarquer pour les mauvaises raisons. Particulièrement agressif avec l’homme, il ne se laissait presque pas approcher et se montrait assez menaçant avec les bénévoles. Ce trait de caractère lui a valu de rester dans l’ombre pendant de longs mois, jusqu’à ce que Christine Longnecker croise son regard. “Il m’a regardé droit dans les yeux et m’a dit, clair comme le jour, 'Je veux juste être un bon garçon'”, a-t-elle raconté dans un entretien accordé au New York Times et relayé par le Dailymail il y a plus d’un an.

© Longnecker Equestrian / Facebook

Une vocation inattendue

En tant que dresseuse de chevaux et professeur de saut d’obstacles, Christine a toujours été habituée à travailler avec les animaux. Vivre avec Miles ne lui faisait donc pas peur et elle était bien décidée à lui donner une éducation irréprochable. Un jour, alors qu’elle avait amené son nouveau compagnon sur son lieu de travail, elle a été totalement subjuguée par son comportement. À peine arrivée dans le manège, le toutou s’est mis à franchir les obstacles les uns après les autres avec une facilité déconcertante. “Il avait l’air tellement excité ! Et puis il s’est retourné et a aboyé comme pour dire : 'C’est comme ça que tu fais'”, s’est-elle souvenue avec émotion.

© Longnecker Equestrian / Facebook

Une graine de champion

Cette journée, aussi inattendue que mémorable, a convaincu Christine d’entraîner Miles à l’agility. En quelques mois à peine, le petit croisé est devenu un véritable champion ! Aujourd’hui, à 7 ans, la boule de poils rivalise avec les plus grands champions de la discipline et a remporté plusieurs trophées lors de compétitions régionales et nationales. “Miles est la preuve que vous pouvez surmonter n’importe quoi avec un peu de foi et beaucoup d’amour. Il est la meilleure chose qui me soit arrivée…”, a conclu Christine avec fierté et tendresse.

© Longnecker Equestrian / Facebook