Jugé agressif après avoir vécu enfermé ce chien de trois ans est métamorphosé par son éducateur et ses adoptants

En quelques mois, Thor a laissé derrière lui son lourd passé pour devenir un chien épanoui, grâce à la patience de ses adoptants et à l'accompagnement d'un éducateur du refuge. Une métamorphose qui illustre l'importance du suivi après l'adoption et prouve qu'un animal réputé difficile peut totalement changer.

Isabelle et Ange avaient déjà eu plusieurs chiens, mais après la disparition de leur dernier compagnon canin, ils avaient longtemps réfléchi avant d'adopter à nouveau. Ils ont finalement décidé de le faire en se rendant au refuge SPA de Montceau-les-Mines, en Saône-et-Loire.

C'est là que le couple a rencontré Thor, un loulou au passé douloureux. Le quadrupède de 3 ans vivait enfermé dans un petit espace et dans des conditions déplorables chez son ancien propriétaire, jusqu'à l'alerte donnée par un proche de celui-ci et la saisie de l'animal au profit de l'association bourguignonne.



France 3 Bourgogne / Facebook

« Je crois qu'on ne l'a même pas choisi, je crois que c'est plutôt lui qui nous a choisis. Il est venu vers nous, nous a léché la main chacun et il nous a adoptés », raconte Isabelle à France 3 Bourgogne-Franche-Comté , qui rapporte ce récit.

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Thor avait dû tout apprendre après son sauvetage. A cause de la négligence dont il avait été victime, il traînait une étiquette de chien agressif. Grâce à Willy, éducateur canin au refuge SPA de Montceau-les-Mines, il a progressivement surmonté ses craintes et réalisé qu'il pouvait faire confiance à son entourage.

« Ça fait 5 mois qu’on l’a et ça n’a plus rien à voir avec le début »

Lui qui ne s'entendait pas avec ses congénères, n'avait pas d'interactions avec les humains, avait peur des voitures et du monde extérieur, profite désormais pleinement de sa nouvelle vie en famille.

Il continue de progresser, d'autant plus qu'il retourne régulièrement au refuge pour poursuivre son apprentissage auprès de Willy. Celui-ci prodigue ses précieux conseils à ses adoptants pour les aider à l'éduquer.

« Willy nous a vraiment donné des techniques, il nous a tout expliqué. Ça fait 5 mois qu’on l’a et ça n’a plus rien à voir avec le début », se réjouit Isabelle. Obéissance, promenades en laisse… Tout est passé en revue.

A la maison, le chien découvre les joies simples du quotidien : nager, jouer avec un bâton… En un mot : il revit.