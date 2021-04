"Major" le chien de Joe Biden a de nouveau mordu une personne à la Maison-Blanche

Major, l’un des chiens du président américain Joe Biden, serait impliqué dans un nouvel incident de morsure. Le Berger Allemand et son congénère Champ étaient récemment revenus à la Maison-Blanche après la prise en charge du premier par un éducateur.

Décidément, le séjour de Major à la résidence présidentielle ne se déroule pas de manière optimale. Le chien de 3 ans, adopté en 2018 par Jill et Joe Biden, en est à son 2e « incident de morsure » en moins d’un mois.

Comme le rapportait Paris-Match ce mercredi 31 mars, le plus jeune des Bergers Allemands du président des Etats-Unis a de nouveau montré les crocs à l’égard d’un employé. Lundi après-midi (29 mars), « Major a mordu quelqu’un lors d’une promenade » sur la Pelouse Sud du 1600 Pennsylvania Avenue, indique Michael LaRosa, porte-parole de la Première dame.

Pas de blessure cette fois-ci

Il précise toutefois que la personne en question, qui travaille au service des Parcs nationaux, n’est pas blessée. Elle a été examinée par l’équipe de la White House Medical Unit – l’Unité médicale de la Maison-Blanche – et a pu regagner son poste dans la foulée, détaille CNN.

Rappelons que Major s’était déjà signalé par un comportement similaire le 8 mars dernier. Ce jour-là, le quadrupède avait blessé un employé du Secret Service, l’agence gouvernementale chargée notamment d'assurer la sécurité présidentielle.

Après cela, il avait été pris en charge par un éducateur canin. Major et Champ avaient séjourné dans la résidence privée des Biden à Wilmington (Pennsylvanie), avant de revenir à la Maison-Blanche le 21 mars. Il ne s’agissait pas d’une quelconque sanction, mais d’une mesure imposée par un déplacement du président et de son épouse, assurait leur entourage.

A lire aussi : Après 3 mois d'attente, ce chien de 70 kilogrammes explose de joie lorsqu'il retrouve son maître parti en mission (Vidéo)

Ce dernier ajoutait d’ailleurs que les allers et retours entre Washington et la propriété familiale allaient se poursuivre, au gré des voyages du chef de l’Etat américain et de Jill Biden.