Intriguée par le comportement inhabituel de son chien, elle finit par se rendre compte de l'erreur commise à la pension canine

Quand Katy est venue récupérer son fidèle Labrador à la pension canine, elle ne se doutait pas que l’animal qui lui sauterait dans les bras n’était pas le bon. Une méprise touchante et pleine d’humour, qu’elle a racontée avec tendresse sur Reddit.

Katy, une utilisatrice de Reddit qui se fait appeler Katybugfoster sur le réseau social, y a partagé une anecdote rocambolesque qu’elle a vécue avec son chien, un Labrador Retriever à la robe noire répondant au nom d’Angus.



Dans son récit que relaie The Dodo, la propriétaire d’Angus explique qu’elle confiait régulièrement son ami à 4 pattes à la pension canine locale, et ce, depuis 3 ans. Il était donc un habitué des lieux et il n’y avait jamais eu d’incident.

« Nous les aimons vraiment et avons eu une excellente expérience avec eux », dit-elles des membres du personnel de la garderie en question.

Récemment, toutefois, un quiproquo s’est produit au moment où elle s’était rendue à l’établissement pour ramener son chien à la maison. A l’arrivée de Katy, l’animal semblait ravi de la voir, comme à son habitude. Il a sauté dans la voiture et s’est tenu tranquille durant tout le trajet.



Lorsqu’ils sont arrivés à la maison, le chien a commencé à se comporter de manière étrange. Il s’est mis à renifler tout et tout le monde, comme s’il découvrait l’endroit et ses occupants.

« D'habitude, Angus court vers la porte, indique sa maîtresse. Je me suis dit qu'il avait peut-être passé une journée vraiment excitante et qu'il était plein d'énergie, mais les reniflements ont continué à l'intérieur. »

Les 10 minutes suivantes, le Labrador continuait d’afficher une attitude intrigante. « Mon scepticisme a grandi et j'ai commencé à douter sérieusement de ma santé mentale et de celle de mon chien », poursuit Katy.

Pour en avoir le cœur net, elle a décidé de vérifier sa dentition. Angus a, en effet, une dent abîmée, et elle s’est rendu compte que chez ce chien-là, aucune ne l’était. Katy devait se rendre à l’évidence ; celui qu’elle avait sous les yeux n’était pas son compagnon canin, mais un « sosie ».

« Nous en avons tous bien ri »

Elle s’est empressée de ramener le chien, qui s’appelle en fait Billy, à la garderie. Il s’est avéré que le personnel de la pension l’avait confondu avec Angus en raison de leur grande ressemblance. Ils lui avaient même fait porter le collier d’Angus par erreur.



Katy ne leur en tient pas rigueur. « Ils se sont excusés, dit-elle. C'était une erreur innocente. Le propriétaire du chien ‘imposteur’ m’attendait à la garderie, et nous en avons tous bien ri. »

« Angus semblait un peu vexé que je sois venu le chercher si tard, même si je n'étais pas vraiment en retard », conclut Katy.

