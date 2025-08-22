« Je veux juste rattraper le temps perdu et être aimé » : lâchement abandonné, ce chien est ignoré par les adoptants

Paga n’a que 3 ans, et donc toute la vie devant lui. C’est une boule de poils facile à vivre et reconnaissante d’avoir été sauvée lorsque sa propre famille lui a tourné le dos. Pourtant, le toutou n’a pas encore trouvé sa perle rare depuis qu’il est au refuge et ses bienfaiteurs ont lancé un cri du cœur pour que sa chance tourne enfin.

Paga, un croisé Labrador de 3 ans, séjourne actuellement dans les Deux-Sèvres (79) après avoir été secouru par l’association Animaux sans famille. Si le quadrupède avait intégré l’organisme de sauvetage avec plein d’espoir, le temps commence à se faire un peu long. Néanmoins, ses bienfaiteurs ne désespèrent pas de lui trouver une famille dans laquelle il pourra enfin s’épanouir.

L’histoire de Paga est malheureusement celle de beaucoup d’autres chiens, rappelaient les membres de l’association. D’abord accueilli par une famille, cette dernière a décidé de l’abandonner quand elle n’a plus souhaité partager sa vie avec lui.

L’animal a été récupéré par la fourrière et ses sauveteurs, pensant d’abord qu’il était perdu, ont contacté son propriétaire. Ce dernier a toutefois indiqué ne pas vouloir le récupérer, alors le canidé a été placé au refuge.

Une longue liste de qualité

Les bienfaiteurs qui ont eu l’occasion de rencontrer le toutou ont pu constater à quel point il était résilient. Comme s’il savait qu’il était entre de bonnes mains, il n’a cessé de témoigner sa reconnaissance envers ses bons Samaritains. Cela se voit aussi dans son comportement au quotidien : « C'est une véritable boule d'amour, plein de vie, joueur, obéissant, d'une grande gentillesse, qui adore vous faire des léchouilles et des câlins. Après avoir tant manqué d'affection, il semblerait que Paga souhaite rattraper le temps perdu ! », partageait un porte-parole.

Paga est choyé et ne manque pas d’amour auprès de ses sauveteurs. Cependant, ceux-ci aimeraient qu’il s’épanouisse à plein temps dans sa maison pour la vie. Ses seules requêtes sont qu’il a besoin d’être le seul chien chez lui, car il ne s’entend pas avec ses congénères, et qu’il puisse jouir d’un jardin.

Une chose est sûre, il sera infiniment reconnaissant envers celui qui lui accordera sa chance.