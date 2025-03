Un chien errant seul dans la neige mobilise un groupe de bons samaritains et se sent enfin "prêt à être aidé" après 5 jours de cavale

Depuis des jours, de nombreux habitants de Timmins, en Ontario (Canada), et des alentours tentaient inlassablement de porter secours à un chien qui errait seul dans le froid. Parmi eux, un petit groupe de 6 volontaires était mobilisé en permanence et s’activait au moindre signalement. Ils le faisaient au détriment de leur bien-être et de leur repos. L’un d’eux, qui s’appelle Shawn Ouimette, n’a dormi qu’une poignée d’heures pendant les 5 jours de traque qui ont pris fin hier, mercredi 12 mars, avec la mise en sécurité du canidé.

« Je n’aurais pas pu le faire sans le groupe », a-t-il confié à Village Report dans la foulée du sauvetage. Yves Lessard, Shelley Deslauriers, Cassandra Emily et Paul Charles en sont les autres membres.

Les premiers témoignages au sujet du chien errant leur étaient parvenus le vendredi 7 mars. L’animal avait été aperçu dans le nord-est de la ville, aux abords de l’Hôpital de Timmins et du district et de l’autoroute 655.



Shelley Deslauriers / Facebook

L’insaisissable quadrupède au pelage noir échappait à toutes les tentatives de capture. Il continuait de fuir et de disparaître dans la neige. Le froid, la faim et la fatigue mettaient son organisme à rude épreuve ; il fallait donc le secourir le plus vite possible.

Mercredi matin, aux alentours de 7h, les volontaires étaient déjà à pied d’œuvre. 2 heures plus tard, Paul Charles a localisé le chien alors que celui-ci était en train de « courir dans la rue Ross », précise-t-il. La voie en question dessert l’hôpital et est perpendiculaire à l’autoroute 655. Il savait que c’était le moment ou jamais de mettre un terme à la cavale.

« Un très gentil chien »

Ouimette avait le même sentiment, et il n’a pas manqué cette opportunité. « Shawn l'a attrapé, il m'a demandé en hurlant de lui donner la laisse, alors j'ai couru vers lui, je l'ai attaché et emmené à la voiture », raconte Paul Charles. A 11h15, le chien était enfin hors de danger.



Shelley Deslauriers / Facebook

« Dès que Shawn l'a pris dans ses bras, il s'est calmé, poursuit Paul Charles. C'est un très gentil chien ».

Jusque-là, l’animal errait à la limite de la ville. Il avait toutefois fini par se rapprocher des habitations. Pour Shelley Deslauriers, c’était le signe que son sauvetage était imminent. « Peut-être est-il arrivé au point où il était prêt à être aidé », suggère-t-elle à ce propos.



Shelley Deslauriers / Facebook

Le chien devait être emmené chez le vétérinaire hier après-midi. L’occasion pour le praticien de l’examiner, mais aussi de lire sa puce d’identification s’il en porte une. Shawn Ouimette et ses camarades ont promis de donner des nouvelles de leur protégé.

Shelley Deslauriers / Facebook