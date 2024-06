Une association sauve 50 chiens condamnés après la fermeture de leur refuge et lance un appel à l'aide

Recueillir des dizaines de chiens en un seul coup représente un défi colossal pour n’importe quel refuge. L’équipe de Street Dog Hero n’a pourtant pas hésité à le faire en apprenant qu’un grand nombre de canidés risquaient la fin de vie programmée à cause de la fermeture prochaine de la structure où ils vivaient.

Street Dog Hero, c’est cette association basée à Bend, dans l’Etat de l’Oregon (Etats-Unis), et dont nous vous avions déjà parlé à plusieurs reprises, notamment pour le sauvetage en octobre 2023 de 35 chiens qui risquaient l’euthanasie 2200 kilomètres plus loin.

Avant-hier soir, ce sont 50 autres toutous condamnés par la fermeture imminente de leur refuge qui ont eu droit à une seconde chance grâce à cette organisation, rapportait Central Oregon Daily News le mercredi 19 juin.



Ces animaux vivaient jusque-là au refuge de Madras, dans le comté de Jefferson à environ 70 kilomètres au nord de Bend. L’établissement en question fermera définitivement ses portes le 30 juin, faute d’accord sur le renouvellement du contrat qui liait l’association Rockn EZ Rescue Ranch, qui en assure la gestion, aux autorités locales.



Rockn EZ Rescue Ranch recevait chaque année 240 000 dollars (223 000 euros) de financement de la part du comté pour faire fonctionner la structure d’accueil. Elle souhaitait prolonger ce bail et bénéficier d’une plus grande aide (300 000 dollars par an, l’équivalent de 280 000 euros), mais les 2 parties ne sont pas parvenues à un accord.



« Même si ce n'était pas le moment idéal, nous avons décidé de le faire »

Les 50 pensionnaires canins de ce refuge risquaient donc d’être euthanasiés jusqu’à l’intervention de Street Dog Hero, aidée par l’organisation Herding Dogs Rescue. Ce faisant, elle leur a littéralement sauvé la vie et leur permet aujourd’hui de prétendre à un nouveau départ.



« Même si ce n'était évidemment pas le moment idéal, nous avons décidé de le faire parce que nous ne voulons pas [l’euthanasie] pour ces chiens, explique Kristen Elrod, directrice exécutive de Street Dog Hero. Il était donc très important pour nous tous de sauver ces chiens et d'aider réellement notre communauté. »

Une communauté dont Street Dog Hero espère le soutien désormais, car s’occuper de 50 chiens supplémentaires n’est assurément pas chose aisée et représente un coût considérable. Elle demande aux associations susceptibles de lui prêter main forte et aux familles pouvant accueillir temporairement ces animaux pour les préparer à l’adoption de la contacter au plus vite.