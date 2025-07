"Je pense qu'elle s'en sortira", abandonnée dans une benne, cette chienne ne pesait plus que 10 kg lorsque les secours sont arrivés

Au sein de son hôpital pour animaux, Fern est le cas le plus grave que ses sauveteurs n’aient jamais eu. Rien n’est visible sur le visage de la boule de poils, mais il suffit de découvrir son corps pour constater à quel point elle a souffert.

Un jour, quelques heures, difficile de savoir combien de temps Fern aurait encore survécu dans son état. Cette chienne, prise en charge à l’hôpital pour animaux Oklahoma Veterinary Specialists, était au bord du décès lorsqu’elle a été secourue. Pourtant, aujourd’hui, ses sauveteurs sont pleins d’espoir, car ils la voient se rétablir jour après jour.

Ils n’avaient jamais eu à s’occuper d’un animal aussi mal-en-point auparavant, assurait le vétérinaire Steven Hodges dans un témoignage rapporté par ABC 8 : « L'autre jour, un de mes collègues m'a demandé : "Avez-vous déjà vu une patiente dans un état aussi grave ?" Je n'en ai pas vu. Elle est dans le pire état physique que j'aie jamais vu », partageait le praticien.

Une chienne squelettique

Fern ne pesait qu’une dizaine de kilos à son arrivée. La pauvre avait été lâchement abandonnée dans une benne à ordures. Le conteneur était vide et elle ne pouvait ni se nourrir ni s’échapper. Sa survie relève presque du miracle.

Les soignants qui se sont occupés d’elle étaient stupéfaits en voyant à quel point elle était maigre : « Elle n'a que la peau sur les os, elle n'a ni masse musculaire, ni réserves de graisse, rien de tout cela », affirmait Steven Hodges. Lequel, aux côtés de son équipe, a tout fait pour l’aider à se rétablir. Il a été agréablement surpris en constatant qu’elle avait déjà pris 2 kilos « en quelques jours seulement ».

Un meilleur avenir

En voyant les progrès de la chienne et sa combativité, Steven Hodges a partagé son optimisme quant à son avenir : « Je pense qu'elle s'en sortira. Je dirais plutôt qu'il faut être optimiste et prudent. Prudent, car elle a beaucoup de problèmes métaboliques et le chemin sera long, mais elle a la volonté », déclarait-il.

Ce qui est sûr, c’est qu’elle ne sera plus jamais seule, puisque ses sauveteurs ne la laisseront pas tomber. Au contraire, ils ont à cœur de lui offrir un bel avenir afin qu’elle puisse prendre sa revanche sur la vie.